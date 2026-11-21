Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) vẫn luôn được biết đến là mỹ nhân đa tài, giỏi giang nổi tiếng. Không chỉ được biết đến với nhan sắc trẻ trung và loạt vai diễn trên màn ảnh, người đẹp sinh năm 1989 còn có thành tích học tập đáng nể, từng tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ và hiện là giảng viên đại học. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt - Phó Chủ tịch DUYTAN Group, cô còn thường xuyên hài hước tự nhận mình là "trợ lý" của chồng.

Mới đây, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Midu tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cùng bó hoa tươi cùng chia sẻ: "Kỷ niệm 20/11 lần thứ 10 của tôi gắn bó với nghề nhà giáo... Có những công việc âm thầm lặng lẽ nhưng hạnh phúc".

Trước đó nữ giảng viên cũng tiết lộ nguồn gốc của bó hoa là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt dành tặng. Ở story, Midu gọi chồng là "anh người iu" còn ở các bài đăng trên TikTok và Facebook, cô lại gọi đây là món quà của sếp.

Cách xưng hô này bắt đầu từ cách đây không lâu, khi xuất hiện cùng ông xã tại một sự kiện, Midu còn hài hước giới thiệu bản thân là "trợ lý cho chồng". Từ đó, danh xưng vui vẻ này cũng được cô sử dụng trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Midu tiết lộ bó hoa được chồng tặng

Midu đăng nhiều ảnh cùng với hoa được "sếp" tặng

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc mừng và dành lời khen cho cô giáo Midu: "Hoa ảnh chăm, hoa ảnh tặng, hoa nào cũng đẹp hết ạ. Xin chúc mừng cô gái của tui", "Cô giáo dễ thương, mỗi ngày đều bình an hạnh phúc", "Chúc chị yêu ngày lễ vui vẻ, mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người", "Cô giáo xinh đẹp, dễ thương quá",...

Thực tế, công việc giảng dạy đã gắn bó với Midu suốt nhiều năm. Năm 2017, cô trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trên trang cá nhân, Midu nhiều lần chia sẻ hình ảnh đứng lớp, hướng dẫn sinh viên và tham gia các hoạt động học thuật của nhà trường.

Nữ giảng viên xinh đẹp

Đáng chú ý, hành trình học tập của Midu cũng có không ít thành tích nổi bật. Cô từng đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM. Sau đó, người đẹp lựa chọn theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM và tốt nghiệp vào năm 2013.

Tháng 3/2024, Midu tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang sau hai năm học tập. Cô bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp và đạt danh hiệu Á khoa. Khi chia sẻ về cột mốc này, nữ giảng viên hào hứng viết: "Dùi mài kinh sử 2 năm, cuối cùng cũng bảo vệ thành công Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ rồi. Ngày xưa thi Đại học được Á khoa, nay tốt nghiệp Thạc sĩ cũng Á khoa luôn. Mình có duyên với Á khoa ghê".

Bên cạnh công việc giảng dạy, Midu còn có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như Thiên Mệnh Anh Hùng; Mẹ Chồng; 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu;... Trước đó, Midu từng là người mẫu ảnh được yêu thích, sau khi giành ngôi vị quán quân Miss Teen năm 2007.

Không dừng lại ở nghệ thuật và giáo dục, Midu còn sớm thử sức với kinh doanh. Năm 18 tuổi, cô sử dụng khoảng 200 triệu đồng tích lũy từ việc đóng phim, làm mẫu ảnh để mở cửa hàng thời trang đầu tiên trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM. Năm 2017, cô tiếp tục đầu tư 15 tỷ đồng vào một khu phức hợp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp khoảng 60 gian hàng thời trang, ẩm thực cùng không gian tổ chức hoạt động giải trí dành cho giới trẻ. Midu trực tiếp tham gia thiết kế, xây dựng và trang trí dự án.

Năm 2020, cô thành lập công ty mỹ phẩm và ra mắt thương hiệu riêng. Bất động sản cũng là lĩnh vực mà Midu dành nhiều sự quan tâm, bên cạnh những hoạt động kinh doanh khác.

Tháng 6/2024, Midu kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Ông xã cô sinh năm 1990, hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch DUYTAN Group. Sau khi kết hôn, mỹ nhân vẫn duy trì các công việc riêng, đồng thời thường xuyên đồng hành cùng chồng trong những sự kiện và hoạt động đời thường.

Midu và Minh Đạt

Ảnh: FBNV