Cô giáo tiểu học gây sốt TikTok vì vừa xinh vừa có style "cực phẩm", đi dạy cả năm không mặc trùng đồ

Có một điều không thể phủ nhận được là càng ngày giáo viên càng trở nên "xì tin", tâm lý và trẻ trung. Điều này giúp họ có thể hòa hợp và gần gũi với học sinh hơn. Sự trẻ trung này không chỉ dừng lại ở phong cách giảng dạy mà còn ở chính trang phục đi dạy.

Qua rồi cái thời giáo viên cứ phải "đóng thùng" sơ mi, quần âu, giáo viên bây giờ hầu hết đều sở hữu style đi dạy cực xịn. Đơn cử như cô giáo tiểu học đến từ Trung Quốc này. Với nhan sắc xinh xắn cùng loạt outfit lên lớp đẹp miễn chê, cô đã gây sốt cả cõi TikTok.

Cô giáo tiểu học này đang gây sốt TikTok Trung Quốc vì style đi dạy xịn xò

Được biết, cô giáo này có tên là Đan Đan, sinh năm 1991, hiện là giáo viên âm nhạc tại một trường tiểu học ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Dù đã 32 tuổi nhưng trông cô Đan Đan hệt như sinh viên vừa mới ra trường. Lý giải về điều này, cô cho biết có thể là do hàng ngày tiếp xúc với các em bé tiểu học nhiều nên tâm hồn cô cũng trẻ trung theo. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do style ăn mặc của cô.

Mỗi ngày lên lớp, cô giáo này đều diện một trang phục khác nhau. Nói không hề quá, cô đi dạy cả năm có khi chẳng mặc trùng bộ nào. Trang phục cô Đan Đan chọn cũng rất đa dạng, có quần áo bình thường, có váy vóc, có cổ phục cách tân...

Trang phục của cô Đan Đan rất đa dạng, khi thì là váy liền bình thường...

Lúc là trang phục công sở...

Khi là Hán phục cách tân...

Hoặc là quần áo trẻ trung, đơn giản thế này

Nhận được nhiều lời khen, tuy nhiên, việc đăng tải outfit đi dạy của mình lên MXH cũng khiến cô Đan Đan vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng việc giáo viên quá chăm chút chuyện ăn mặc cũng như làm blog khoe style là thiếu chuyên nghiệp, dễ gây ảnh hưởng đến học sinh. Một số khác lại tỏ ra ngờ vực vì lương giáo viên không phải quá cao để có thể đầu tư trang phục như thế.

Trước những ồn ào, cô Đan Đan từng nhiều lần lên tiếng đáp trả. Cô cho hay mình là cô giáo nhưng đồng thời cũng là người yêu thích thời trang. Cô không bán hàng online, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cách phối đồ của mình đến với nhiều người hơn. Những bức ảnh khoe đồ của cô thường được chụp vào giờ ra chơi, ngay tại khu vực bục giảng, nhà trường và phụ huynh học sinh đều không có ý kiến gì.

"Tôi là một người trưởng thành, tôi biết phân chia thời gian của mình sao cho công việc và sở thích đều có thể chu toàn. Lương giáo viên không cao nhưng ngoài thu nhập ở trường, tôi cũng làm thêm các công việc khác. Bên cạnh đó, trang phục tôi mua đều không phải hàng hiệu đắt tiền" , cô Đan Đan chia sẻ.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh khác của cô giáo tiểu học này nhé!

Cô Đan Đan phủ nhận việc đăng ảnh để bán hàng, cô cho biết mình chỉ đơn giản là một giáo viên thích thời trang