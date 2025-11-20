Cô giáo tìm thấy 'nhịp sống mới' mỗi ngày đến lớp với xe điện Bestune Xiaoma

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương (36 tuổi), giảng dạy môn Hóa tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên xã Quỳnh Phụ (Hưng Yên) cho biết những năm trước, quãng đường hơn chục cây số đến trường bằng xe máy luôn khiến chị phải đối mặt với nắng nóng, gió bụi hay mưa lạnh.

Chị Dương cho hay không thể quên những hôm trời trở gió, nước mưa tạt vào mặt, quần và giày ướt nhẹp, đến trường là người rũ nước nhưng vẫn phải vào lớp ngay khiến tinh thần có lúc xuống thấp. Khi lịch dạy ngày càng dày đặc, khối lượng công việc nhiều hơn, chị bắt đầu nghĩ đến một phương tiện an toàn và thoải mái hơn để giữ năng lượng cho nghề giáo.

Và món quà bất ngờ mới đây từ chồng – chiếc Bestune Xiaoma – đến đúng lúc chị cần nhất. Nhìn chiếc xe nhỏ xinh trong ngày đầu tiên nhận bàn giao, chị nói mình "thấy hợp ngay". Thiết kế mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và vóc dáng tinh gọn khiến chị Dương cảm giác nó như sinh ra cho phụ nữ, đặc biệt là những người phải di chuyển nhiều như mình.

"Không cần quá lớn hay phô trương, chỉ cần vừa vặn và thực tế là đủ," chị chia sẻ. Chiếc xe được kèm bộ cắm sạc di động khá tiện lợi, chỉ việc đỗ trong sân nhà và cắm sạc vào ổ điện dân dụng khoảng 6 tiếng là đã có thể vô tư vi vu quãng đường 170 km.

Ấn tượng đầu tiên khi cầm lái khiến chị Dương bất ngờ. Xe điện phản hồi nhẹ, chân ga mượt, vô-lăng linh hoạt giúp chị làm quen sau vài phút. Trên những con phố nhỏ, đông xe đặc trưng ở Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), chiếc xe thể hiện đúng lợi thế: quay đầu nhanh, dễ né tránh, không tạo áp lực khi gặp vài đoạn hẹp. "Mình chưa từng nghĩ lái xe ô tô giờ lại dễ đến thế," chị nói.

Từ ngày có Xiaoma, nhịp sống của chị thay đổi rõ rệt. Mỗi buổi sáng, chị ngồi trong cabin sạch sẽ, bật điều hòa nhẹ và chọn một bài nhạc để nạp đầy năng lượng. Đến trường, chị không còn ám mùi khói xe hay bị gió tạt khiến đầu tóc rối như trước. Những hôm trời mưa, chị đến lớp trong trạng thái khô ráo, gọn gàng và tinh thần tốt hơn hẳn.

Trong công việc, chiếc xe nhỏ giúp chị Dương tiết kiệm thời gian đáng kể. Lịch dạy đan xen giữa các lớp, khi cần ghé trung tâm in tài liệu hay trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, việc di chuyển bằng xe điện giúp chị chủ động hơn, không còn ngại tìm chỗ đậu hay xoay sở trong các khu phố đông. Việc đưa đón con nhỏ trong gia đình hoặc đi chợ cuối ngày cũng thuận tiện hơn khi chiếc xe có thể len vào những khoảng đỗ hẹp mà xe lớn khó xoay sở.

Về khả năng vận hành, chị Dương đánh giá xe êm, dễ kiểm soát và phù hợp hoàn toàn với nhu cầu chạy phố. Tầm nhìn thoáng, nội thất tối giản giúp chị không bị rối khi sử dụng. "Buổi sáng ngồi trong xe sạch sẽ, mát mẻ rồi đến lớp. Cảm giác đó khiến mình tự tin và nhẹ nhàng hơn trước khi đứng lớp," chị nói.

Chi phí vận hành là điểm khiến chị hài lòng nhất. So với tiền xăng trước đây, nay chi phí sạc điện mỗi tháng chỉ bằng một phần nhỏ. Bảo dưỡng xe điện cũng đơn giản, không nhiều chi tiết phải kiểm tra, giúp chị giảm bớt một khoản lo trong chi tiêu gia đình. Với mức thu nhập giáo viên, sự tiết kiệm này có ý nghĩa không nhỏ.

Bạn bè và đồng nghiệp của chị tại trung tâm đều chú ý khi chị lái chiếc xe "dễ thương" đến lớp. Một số cô giáo trẻ thậm chí đã hỏi han để cân nhắc mua mẫu xe đầu tiên cho mình. Họ thấy hình ảnh một nữ giáo viên tự tin lái chiếc xe điện nhỏ gọn mỗi ngày vừa thực tế, vừa truyền cảm hứng tự chủ trong cuộc sống.

Khi được hỏi điều gì khiến chị tin tưởng xe điện cỡ nhỏ, chị Dương cho biết bản thân chọn xe theo đúng nhu cầu. "Mình không cần xe quá mạnh hay quá lớn, chỉ cần an toàn, dễ lái và phục vụ đúng công việc." Với việc mô tả Xiaoma bằng ba từ gọn gàng – tin cậy – dễ mến, chị nói chiếc xe giống như một người bạn đồng hành mới trong cuộc sống và công việc của mình.

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chị xem việc sở hữu chiếc Bestune Xiaoma như một món quà ý nghĩa dành cho bản thân – phần thưởng cho những ngày miệt mài với công việc giảng dạy. "Có chút tiện nghi cho mình cũng là xứng đáng," chị nói. Và với chị Dương, chiếc xe không chỉ giúp di chuyển dễ dàng hơn, mà còn mang lại một phong cách sống mới: an toàn hơn, chủ động hơn và nhiều năng lượng tích cực hơn mỗi ngày đến lớp.



