Cơ hội mới cho chip chuyên dụng Việt Nam

Hướng đi này tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu thực tế và đã hình thành thị trường, như camera AI, thiết bị IoT, lưới điện, trạm sạc, robot, thiết bị bay không người lái, viễn thông, y tế hay định danh số. Từ yêu cầu của sản phẩm, doanh nghiệp xác định kiến trúc chip, công nghệ chế tạo, phương án đóng gói, tiêu chuẩn đo kiểm và đường đi tới thị trường.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Bộ KHCN), Việt Nam đã có đội ngũ thiết kế chip đang hình thành và ngành điện tử có quy mô, với thị trường trong nước ở nhiều lĩnh vực. Nếu phát triển được chip chuyên dụng, doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội nâng tỷ lệ giá trị tạo ra trong sản phẩm điện tử, đồng thời tiến sâu hơn vào các khâu thiết kế, xác minh, kiểm thử và tích hợp chip.

Danh mục khoảng 20 nhóm chip chuyên dụng Bộ KHCN định hướng ưu tiên đặt hàng tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán biên, viễn thông thế hệ mới, cảm biến, IoT, điện tử công suất và bảo mật phần cứng. Việc xác định những nhóm ưu tiên có thể tạo tín hiệu thị trường, giúp doanh nghiệp biết nên tập trung nghiên cứu và đầu tư vào đâu.

Thách thức lớn là chi phí và rủi ro trong quá trình phát triển chip. Doanh nghiệp phải đầu tư cho công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), thư viện sở hữu trí tuệ (IP), sản xuất thử, đóng gói và kiểm thử. Sau khi có mẫu chip, còn phải hoàn thiện phần mềm, đánh giá độ tin cậy, chứng nhận và tích hợp vào sản phẩm.

Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được định hướng cung cấp hạ tầng dùng chung về công cụ thiết kế, thư viện IP, phòng thí nghiệm, sản xuất thử, đo kiểm và kết nối doanh nghiệp thiết kế với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối. Đây là mắt xích nhằm giảm chi phí, rủi ro và thời gian đưa thiết kế từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Trong chuỗi giá trị bán dẫn mà không quốc gia nào có thể tự chủ hoàn toàn mọi khâu, Việt Nam có thể tập trung làm chủ những mắt xích quan trọng như kiến trúc hệ thống, thiết kế, xác minh và kiểm thử. Với những “đầu bài” xuất phát từ nhu cầu thực tế, chip chuyên dụng mở ra hướng để doanh nghiệp Việt tích lũy năng lực, tạo ra giá trị cao hơn và tiến sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn.