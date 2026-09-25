188 suất học bổng mở đường cho sinh viên Việt Nam tiếp cận ngành bán dẫn toàn cầu

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Chương trình Học bổng INTENSE của Đài Loan (Trung Quốc) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức chuỗi “Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2026” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 và 23/9/2026.

Chuỗi chương trình tiếp nối hoạt động giới thiệu học bổng được tổ chức vào tháng 3/2026, thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để sinh viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo Việt Nam trực tiếp tìm hiểu về hệ thống giáo dục, môi trường nghiên cứu, chương trình đào tạo và các cơ hội học bổng tại Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, bán dẫn, công nghệ cao, STEM và các lĩnh vực liên quan.

188 sinh viên Việt Nam được trao học bổng INTENSE trong kỳ tuyển sinh mùa Thu 2026

Một trong những kết quả đáng chú ý của chương trình hợp tác là trong kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2026, có 188 sinh viên Việt Nam được trao học bổng INTENSE. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của sinh viên Việt Nam đối với các cơ hội đào tạo quốc tế trong những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đồng thời mở thêm cơ hội để nguồn nhân lực trẻ tiếp cận môi trường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính nhấn mạnh, giáo dục và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng đối với tương lai của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao và STEM ngày càng gia tăng.

Ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC

Theo NIC, việc tăng cường kết nối giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Phía NIC cho rằng, hợp tác Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều tiềm năng khi kết hợp thế mạnh công nghệ của Đài Loan với nguồn nhân lực trẻ, năng động của Việt Nam. NIC sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối, thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực công nghệ cao; đồng thời mở rộng các cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học tập, nghiên cứu quốc tế thông qua những sáng kiến như INTENSE.

Trường Đại học Giao thông vận tải: Gắn đào tạo với nghiên cứu, công nghệ và nhu cầu doanh nghiệp

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS. Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải, cho biết Nhà trường đang từng bước chuyển từ thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực giao thông, vận tải sang mô hình đại học nghiên cứu, đa ngành và công nghệ cao, mở rộng đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và đặc biệt là bán dẫn.

Với vai trò là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt trên địa bàn Thủ đô, Nhà trường hướng tới xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, thông minh, đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời đặt mục tiêu vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

TS. Nguyễn Thạc Quang, Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm Nhà trường chú trọng gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, AI, cơ điện tử, tự động hóa và logistics.

Đại diện Nhà trường đánh giá hợp tác giữa NIC, Chương trình INTENSE và các trường đối tác Đài Loan đang mở rộng cơ hội về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân tài, đặc biệt trong STEM và bán dẫn. Nhà trường kỳ vọng INTENSE tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan.

Học bổng INTENSE – Kết nối cơ hội đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao

Học bổng INTENSE là chương trình học bổng quốc tế do Bộ Giáo dục Đài Loan (Trung Quốc) triển khai, hướng tới hỗ trợ sinh viên các nước châu Á theo học trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ then chốt.

Từ năm 2025, chương trình được mở rộng triển khai tại Việt Nam, góp phần tạo thêm cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Chương trình Học bổng INTENSE giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục và nghiên cứu của Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời cung cấp thông tin về Học bổng INTENSE 2026, bao gồm các lĩnh vực đào tạo, điều kiện tham gia, chính sách hỗ trợ và cơ hội dành cho sinh viên quốc tế.

Chương trình có sự tham gia của 08 trường đại học Đài Loan (Trung Quốc), với thế mạnh đào tạo đa dạng và gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao, trong các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn và vi mạch, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện – điện tử và cơ điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa và sản xuất thông minh, quản trị kinh doanh, tài chính và công nghệ sinh học – y sinh.

Các trường tham gia chương trình gồm Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology – NTUST), Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Lunghwa University of Science and Technology), Đại học Côn Sơn (Kun Shan University), Đại học Quốc lập Trung chính (National Chung Cheng University), Đại học Đại Diệp (Da-Yeh University), Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Cương, Đại học Công nghệ Triều Dương (Chaoyang University of Technology) và Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân (Minghsin University of Science and Technology).

Đại diện các trường trực tiếp giới thiệu về thế mạnh đào tạo, chương trình học, môi trường nghiên cứu, chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, cũng như các cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Qua đó, sinh viên Việt Nam có điều kiện trao đổi trực tiếp với các giáo sư, chuyên gia và đại diện trường, tìm hiểu cụ thể về yêu cầu học tập, ngoại ngữ, học bổng và định hướng nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đài Loan trong phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những hướng hợp tác có tiềm năng giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Việc kết nối thế mạnh về công nghệ, đào tạo và nghiên cứu của Đài Loan với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam có thể tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, STEM, công nghệ cao và các ngành liên quan.

Chuỗi chương trình giới thiệu Học bổng INTENSE 2026 tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi học thuật và kết nối nhân lực, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận các cơ hội học tập, nghiên cứu, thực tập và việc làm trong môi trường quốc tế. Đồng thời, chương trình góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo và kết nối nhân lực, các bên hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực bán dẫn, STEM, công nghệ cao và các ngành công nghệ chiến lược, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam.