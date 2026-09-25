Phá đường dây hóa đơn "khống" gần 20 nghìn tỷ đồng

23 trong tổng số 37 đối tượng bị khởi tố của vụ án. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Phòng cảnh sát Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện mệnh lệnh của giám đốc Công an TP về tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Đơn vị này vừa xử lý một vụ án kinh tế có quy mô đặc biệt lớn. Đó là đường dây sử dụng 326 công ty "ma", xuất hơn 178.000 hóa đơn "khống" cho hơn 17.600 doanh nghiệp trên cả nước. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng.

Phía sau mạng lưới này, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, là một đường dây được tổ chức trong nhiều năm nhằm phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

326 công ty "ma" và mạng lưới hơn 17.600 doanh nghiệp

Qua điều tra chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và nhiều doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác định Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, là người chủ mưu, cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng các đồng phạm đã thành lập hoặc mua lại tổng cộng 326 pháp nhân. Các công ty này không nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường mà được sử dụng như công cụ để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ hệ thống pháp nhân trên, các đối tượng đã xuất 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn hơn 18.328 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng khoảng 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn gần 19.913 tỷ đồng.

Từ 12 bị can đến khởi tố cả đường dây 37 người

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Từ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án tiếp tục lần theo các doanh nghiệp, pháp nhân và cá nhân có liên quan.

Ngày 16/9/2026, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án về tội "Trốn thuế", đồng thời khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Toàn bộ 25 bị can mới bị khởi tố bị bắt tạm giam. Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố trong vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, phương thức vận hành đường dây cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cảnh báo rủi ro từ hóa đơn "khống"

Từ vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo các doanh nghiệp tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ đối tác và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào. Việc sử dụng hóa đơn phát hành từ các công ty "ma" có thể dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có đủ căn cứ.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn của đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.