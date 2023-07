Cơ hội nào cho cổ phiếu ngân hàng trong nửa cuối năm 2023?

Nhiều thách thức vẫn chờ đợi ngành ngân hàng

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, tổng lợi nhuận trước thuế của các nhà băng trong quý I đạt 65.826 tỷ, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận các ngân hàng bị thu hẹp chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp, chi phí vốn tăng cao cũng áp lực gia tăng trích lập dự phòng trước sức ép nợ xấu.

Kết quả kinh doanh dự báo chưa thể sớm khởi sắc khi ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Số liệu của NHNN mới được công bố gần đây cho thấy, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm chỉ mới đạt 4,03% so với đầu năm, trong khi định hướng cả năm là 14-15% và tăng trưởng cùng kỳ năm trước lên đến 9,35%.

Mặt khác, gần đây tỷ giá lại có nhiều biến động mạnh, gây sức ép thu hẹp dư địa mở rộng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, giảm lãi suất điều hành là một trong những yếu tố quan giúp giảm lãi suất huy động và chi phí vốn của các ngân hàng.

Kết quả kinh doanh các ngân hàng nửa cuối năm 2023 sẽ ra sao?

Theo ông Vicente Nguyen - Giám đốc Đầu tư (CIO) Quỹ AFC Vietnam Fund, việc lãi suất điều hành giảm đến 4 lần liên tục đã có nhiều tác động tích cực đến ngành ngân hàng. Trong đó, tác động rõ nét nhất đó là giảm lãi suất huy động từ vùng cao về mức trước dịch, giúp tiết giảm chi phí vốn cho các nhà băng. Tuy nhiên hành động quyết liệt kể trên của Ngân hàng Nhà nước, giữa lúc FED vẫn để ngỏ 2 lần tăng lãi suất sẽ gây sức ép không nhỏ lên tỷ giá.

“Nếu tỷ giá tăng liên tục, thị trường tiền tệ có thể sẽ không ổn định và nền kinh tế vĩ mô sẽ có nhiều diễn biến không khả quan. Tuy nhiên, tác động lên ngành ngân hàng là không nhiều, vì lãi từ kinh doanh ngoại hối hiện không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của các ngân hàng”, ông Vicente Nguyen đánh giá.

Giám đốc đầu tư của quỹ AFC Vietnam Fund cho rằng, vấn đề cần quan tâm nhiều nhất ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các nhà băng thời gian tới là tăng trưởng tín dụng. Vì lãi từ hoạt động cho vay đang chiếm từ 70-90% thu nhập hoạt động của các nhà băng.

Theo đó, vừa qua tín dụng các ngân hàng vẫn chưa tăng trưởng mạnh do phải tập trung vào mục tiêu ổn định hoạt động, an toàn hệ thống sau nhiều biến cố không tích cực trong nền kinh tế, lĩnh vực tài chính và ngành bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan điều hành đã có nhiều chính sách nhằm giảm lãi suất huy động và cho vay, cũng như kích cầu kinh tế. Mặt khác, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có những dấu hiệu phục hồi. Do đó, tăng trưởng tín dụng có thể sẽ khả quan hơn vào 6 tháng cuối năm.

“Tôi cho rằng tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm sẽ cao hơn 6 tháng đầu năm. Dự báo, cả năm tăng trưởng tín dụng sẽ khoảng 7-8%. Ngoài ra, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể hạ thêm lãi suất để kích thích tăng trưởng, song mức giảm sẽ không nhiều", ”, ông Vicente Nguyen dự báo.

Theo vị chuyên gia này, lãi suất cho vay cũng sẽ giảm dần nhưng khó nhanh như lãi suất huy động, bởi các ngân hàng vẫn chưa trung hòa hết lượng vốn lãi suất cao từ cuối năm 2022 đến quý I/2023. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân vẫn đang khó hoàn thành nghĩa vụ trả gốc và lãi, ảnh hưởng thu nhập các ngân hàng. Do đó, vẫn cần thêm thời gian để giảm lãi suất cho vay

Về kết quả kinh doanh của các ngân hàng, Giám đốc đầu tư quỹ AFC Vietnam Fund dự báo sẽ có sự phân hóa giữa. Trong đó, các ngân hàng có tiềm lực mạnh vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận tốt. Với nhóm có sức khỏe tài chính không tốt, tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ chững lại hoặc âm.

Ngoài ra, nhờ các chính sách giảm lãi suất điều hành, lãi suất huy động cũng sẽ được hạ xuống. NIM các ngân hàng cũng sẽ không chịu nhiều áp lực như trước.

Về tiền gửi không kỳ hạn (CASA), khi các hoạt động kinh tế bắt đầu hồi phục, thu nhập của dân cư hồi phục và các hoạt động thương mại sôi động trở lại, CASA tại các ngân hàng sẽ tăng trở lại, song chưa thể ghi nhận tăng trưởng nhanh.

“Chất lượng tài sản tiếp tục gây phân hóa trong tăng trưởng của các ngân hàng. Nhìn chung mặt bằng nợ xấu vẫn sẽ nhích lên trong thời gian tới, do việc phục hồi trong nền kinh tế và ở thị trường bất động sản chưa thể phục hồi nhanh chóng”, ông Vicente Nguyen đánh giá.

Liệu có cơ hội cho cổ phiếu ngân hàng?

Giám đốc đầu tư AFC Vietnam Fund dự báo chứng khoán tiếp tục sẽ là kênh hút dòng tiền từ đây đến cuối năm.

Theo ông Vicente Nguyen, VN-Index đạt được 1.200 điểm là một kịch bản rất lạc quan, song để biến điều này thành hiện thực là không dễ dàng. Nhìn chung, trong năm nay chỉ số này sẽ vẫn tiếp tục tăng lên ở mức độ vừa phải. Trong 6 tháng tiếp theo của năm 2023, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa tiếp tục là nhóm nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt với những công ty có nền tảng tốt, có câu chuyện lôi cuốn.

Ngoài ra, dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển giữa các ngành để tìm kiếm cơ hội. Trong nửa cuối năm 2023, những ngành xuất khẩu như thuỷ sản, gỗ, may mặc có thể sẽ hồi phục, do kinh tế toàn cầu đã qua thời khắc xấu nhất. Ngoài ra các công ty xây dựng có nền tảng cốt lõi mạnh mẽ cũng sẽ hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư công đang được triển khai mạnh mẽ.

“Với cổ phiếu ngân hàng, nhóm này vẫn đang chịu áp lực lớn về chất lượng tài sản và thanh khoản hệ thống. Ngoài ra, với lượng cung cổ phiếu lớn, trong khi lượng tiền trên thị trường chứng khoán không còn quá dồi dào như giai đoạn tiền rẻ, các mã chứng khoán ngân hàng sẽ khó tăng giá so với các các nhóm còn lại”, ông Vicente nguyen đánh giá.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, chỉ những công ty có nền tảng và sức khỏe tài chính tốt mới có thể hút dòng tiền. Những đơn vị yếu kém có thể sẽ bị lãng quên. Do đó, nhà đầu tư cần có sự thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu.