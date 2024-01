Cơ hội ngàn năm có một: ĐH Harvard tuyển dụng trợ giảng, yêu cầu chỉ cần mê Taylor Swift là được!

Tờ Billboard đưa tin, trước tài năng và sức ảnh hưởng của Taylor Swift - công chúa nhạc đồng quê, đồng thời là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất thế giới, nhiều khóa học đại học sẽ được mở ra nhằm mục tiêu nghiên cứu về nữ ca sĩ.

Được biết, xu hướng phát triển nhanh chóng các lớp học về Taylor Swift bắt nguồn từ khóa học của Đại học New York, do nhà văn Brittany Spanos của tạp chí Rolling Stone giảng dạy. Khóa học này được khai giảng vào đầu năm ngoái.

Đại học Harvard sẽ khai giảng khóa học: "Taylor Swift and Her World"

Còn bắt đầu từ mùa xuân năm 2024, Đại học Harvard và Đại học Florida cũng sẽ lần lượt tìm hiểu chuyên sâu về ngôi sao này thông qua các khóa học: "Taylor Swift and Her World" (tạm dịch: Taylor Swift và thế giới của cô ấy) và "Kể chuyện bằng âm nhạc với Taylor Swift cùng các nữ nghệ sĩ biểu tượng khác". Khóa học tại trường Harvard sẽ đi sâu vào cách các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ giao thoa với điển phạm văn học như thế nào.

Chưa hết, Đại học Stanford từng viện dẫn bài hát All Too Well (Ten Minute Version) (phiên bản mười phút) của Taylor Swift với một khóa học được lên kế hoạch cho năm tới có tựa đề "All Too Well (Ten Week Version)" (phiên bản mười tuần) và Đại học Bang Arizona cũng đã tổ chức một lớp tâm lý học về công việc của nữ ca sĩ.

Có nhiều khóa học nghiên cứu về... Taylor Swift

Mới nhất, giảng viên Stephanie Burt - người chịu trách nhiệm cho khóa học này tại Harvard, đã gửi thông báo trên X rằng cô đang tìm kiếm trợ giảng để giúp cô lên lớp, do số lượng học viên quá đông. Yêu cầu của Stephanie cho các trợ giảng như sau: Yêu mến Taylor Swift; Sống tại Boston (Mỹ); Có bằng cấp hoặc kinh nghiệm dạy học về viết lách trong khuôn khổ một khoá học tại đại học.

Chỉ cần đạt được 3 yếu tố trên là cơ hội rất lớn vừa làm trợ giảng tại một trường đại học hàng đầu thế giới, vừa được nghiên cứu về thần tượng của mình rồi.

Giảng viên Stephanie Burt đang tìm kiếm trợ giảng cho khóa học về "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift

Tại Đại học Harvard, giảng viên Stephanie Burt sẽ hướng dẫn sinh viên vượt qua các bài kiểm tra về văn hóa người hâm mộ, văn hóa người nổi tiếng, tâm lý tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành, những ẩn ý được gài gắm trong nhiều ca khúc của "công chúa nhạc đồng quê". Trong khi đó, giảng viên Melina Jimenez của Đại học Florida sẽ thảo luận về các đĩa đơn của Taylor Swift, tập trung vào khả năng sáng tác của cô.

Khóa học này sẽ "chỉ ra những điểm tương đồng giữa lời bài hát đầy mê hoặc của Taylor Swift với các tác phẩm của những nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác", đồng thời mổ xẻ các chủ đề bên trong tác phẩm của nữ ca sĩ.

Theo Entertainment Weekly, những khóa học này mặc dù không thống nhất, nhưng chúng khởi đầu cho việc phê bình, phân tích các vấn đề văn hóa và tiêu chuẩn rộng hơn.

