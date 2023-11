Cơ hội sở hữu BĐS tại đô thị cửa khẩu Vinhomes Golden Avenue

Đón đầu cơ hội phát triển của Vinhomes Golden Avenue

Khu đô thị Vinhomes Golden Avenue nằm ngay cửa ngõ giao thương quốc tế có vị trí giáp biên, giáp biển độc nhất phía Bắc. Trong đó, khu The Harmony lấy cảm hứng thiết kế từ kiến trúc Manhattan (Mỹ) đầy phóng khoáng, nổi bật với những căn biệt thự sang trọng và công viên nội khu độc đáo. Bên cạnh đó, quỹ căn The Shanghai với các căn shophouse mang tinh thần phố Thượng Hải rực sáng đèn hoa lại là lựa chọn lý tưởng để gia chủ vừa kết hợp để ở vừa khai thác kinh doanh.

Vinhomes Golden Avenue được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích nội khu đỉnh cao, nhờ đó, cư dân tương lai có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích all-in-one vận hành 5 sao chuẩn Vinhomes. Mới đây nhất, công viên trung tâm New York rộng 1,3ha tại đây đã chính thức khai trương với bể bơi phong cách resort hơn 1.700m2, sân chơi trẻ em, vườn gym, khu vực cảnh quan, cây xanh, đường dạo bộ, bếp nướng BBQ,… Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành không gian trải nghiệm, thư giãn lý thú dành cho các cư dân tương lai của Vinhomes Goldean Avenue.

Công viên trung tâm rộng 1,3ha cùng đa dạng những tiện ích độc đáo mang lại trải nghiệm xứng tầm cho cư dân Vinhomes Golden Avenue

Không chỉ sở hữu thiết kế độc đáo, hệ tiện ích phong phú, Vinhomes Golden Avenue còn có vị trí đặc biệt thuận lợi khi chỉ mất 5 phút di chuyển để đến cửa khẩu Bắc Luân 2 và khoảng 15 phút để đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Cư dân và du khách cũng có thể dàng di chuyển tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của Móng Cái như: Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, đảo Bình Ngọc, đảo Trung Vĩnh - Vĩnh Thực,… Với lợi thế vị trí đắt giá, Vinhomes Golden Avenue hứa hẹn đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước.

Vị trí nằm kề cửa khẩu Bắc Luân 2, Vinhomes Golden Avenue đón đầu dòng khách tới giao thương và du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đặc biệt, từ đầu tháng 11, theo chiến lược phát triển du lịch "2 quốc gia 1 điểm đến" giữa Việt Nam và Trung Quốc, du khách nội địa khi tới Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang TP. Đông Hưng và được đi sâu đến TP. Nam Ninh (Trung Quốc), ngược lại du khách Trung Quốc có thể đi đến TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Thêm vào đó, tuyến đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung cũng đã kịp hoàn thiện, dự kiến khai trương vào cuối năm nay.

Đây sẽ là những yếu tố quyết định mang tới động lực bứt phá mạnh mẽ, đưa cửa khẩu Móng Cái trở thành cửa ngõ thông quan hàng đầu Việt Nam phát triển giao thương và du lịch, từ đó thúc đẩy Vinhomes Golden Avenue trở thành tâm điểm thịnh vượng của khu vực.

Cơ hội sở hữu BĐS cao cấp với chính sách hấp dẫn

Mang đến cơ hội sở hữu BĐS với tiềm năng bứt phá mạnh mẽ tại đô thị cửa khẩu đầu tiên của Móng Cái, chủ đầu tư Vinhomes Golden Avenue hiện đang áp dụng 4 lựa chọn thanh toán và các phương án tài chính được "may đo" riêng cho từng đối tượng khách hàng. Đa số khách hàng lựa chọn phương án thanh toán sớm để được hưởng chiết khấu lên tới 10%/năm trên số ngày và số tiền thanh toán sớm trong trường hợp có sẵn tài chính. Một bộ phận khách hàng khác chọn phương án vay, hưởng hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 3 năm để đảm bảo giảm nhẹ gánh nặng tài chính trong thời gian đầu.

Ngoài ra, tất cả các khách hàng sẽ được tặng 03 năm miễn phí dịch vụ đẳng cấp 5 sao Vinhomes. Đây là chính sách ưu đãi của chủ đầu tư để vừa hỗ trợ tốt nhất cho chủ sở hữu và cư dân, vừa góp phần tạo dựng diện mạo cảnh quan lý tưởng cho đô thị.

Được áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt, nhiều khách hàng đã chớp thời cơ để sở hữu BĐS cao cấp Vinhomes Golden Avenue

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Vinhomes và khai trương công viên nội khu đầu tiên – công viên New York, chủ đầu tư cũng tặng riêng cho khách hàng mua nhà tại The Shanghai trong giai đoạn từ 2/11/2023 món quà tương đương 3 chỉ vàng và 80 triệu đồng, cùng cơ hội nhận thêm chiết khấu 3,5% (áp dụng có điều kiện). Đặc biệt, khách hàng có hộ khẩu Quảng Ninh sẽ được nhận thêm ưu đãi 2% khi chọn mua The Harmony.

Cùng với các chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu, khách hàng mua nhà ở thời điểm hiện tại sẽ được tặng xe VF 8 hoặc VF 9 tuỳ theo giá trị HĐMB. Nhiều nhà đầu tư và khách hàng đã nhanh chóng tận dụng thời cơ vàng với loạt chính sách có 1-0-2 này để sớm sở hữu BĐS tại dự án Vinhomes Golden Avenue, tâm điểm thịnh vượng của thành phố biên mậu.