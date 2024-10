Cơ hội việc làm và lập nghiệp tại Phần Lan qua Finest Future

Phần Lan - môi trường khởi nghiệp lý tưởng



Trong bối cảnh toàn cầu hóa, học tập không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức mà còn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo Global Entrepreneurship Monitor, 74% người Phần Lan tin rằng khởi nghiệp là một lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu, con số này cao hơn mức trung bình toàn cầu. Thêm vào đó, với 44% doanh nghiệp khởi nghiệp thành công hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, Phần Lan trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lập nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ.

Chính phủ Phần Lan hỗ trợ khởi nghiệp thông qua các ưu đãi về thuế và tài chính. Ví dụ, chương trình StartUp Finland đã thu hút hơn 4,000 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới trong 5 năm qua. Đặc biệt, sinh viên quốc tế có thể tiếp cận các chương trình tài trợ và cố vấn từ hệ thống vườn ươm khởi nghiệp của chính phủ, giúp họ phát triển từ ý tưởng đến hiện thực.

Cơ hội việc làm cho học sinh quốc tế tại Phần Lan

Một yếu tố giúp Phần Lan trở thành một quốc gia khởi nghiệp mạnh mẽ chính là tư duy giáo dục. Các trường học không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp. Học sinh được trang bị kỹ năng quản lý, tư duy sáng tạo và phương pháp xây dựng ý tưởng kinh doanh, giúp họ sẵn sàng khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Phần Lan có nhu cầu lớn về nguồn lao động trẻ trong các ngành công nghệ, kỹ thuật, y tế và giáo dục. Báo cáo của OECD cho thấy Phần Lan sẽ cần thêm 53,000 chuyên gia công nghệ thông tin trong thập kỷ tới. Sinh viên quốc tế có thể làm thêm tới 25 giờ/tuần và dễ dàng chuyển đổi thị thực sau khi tốt nghiệp, giúp họ tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp.



Theo thống kê của Statistics Finland, lương trung bình các ngành kỹ thuật và công nghệ tại Phần Lan là 3,500-4,500 EUR/tháng, một mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Chính sách miễn 100% học phí THPT và du học nghề, với điều kiện học sinh đạt được chứng chỉ tiếng Phần Lan tiêu chuẩn để xét duyệt hồ sơ, cũng biến du học Phần Lan trở thành một lựa chọn hàng đầu cho sinh viên quốc tế.

Finest Future - mang cơ hội lập nghiệp tại Phần Lan đến học sinh Việt Nam

Finest Future là tổ chức giáo dục quốc tế với sứ mệnh giúp học sinh Việt Nam tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và cơ hội lập nghiệp tại Phần Lan. Tổ chức này hợp tác với gần 100 trường trung học và trường nghề trên khắp Phần Lan, không chỉ tạo điều kiện học tập mà còn giúp học sinh phát triển bản thân và sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học hay trường nghề, các em hoàn toàn có thể nộp đơn vào học tại các trường đại học Phần Lan bằng tiếng Phần với học phí 0 đồng.

Bên cạnh chương trình dạy tiếng Phần theo nhiều lộ trình linh hoạt giúp các học sinh đủ điều kiện ngoại ngữ để được miễn hoàn toàn học phí, Finest Future còn cung cấp các chương trình tư vấn và định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Chương trình học kết hợp với thực tiễn giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để lập nghiệp tại Phần Lan, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và định cư tại quốc gia này.

Các học sinh của Finest Future trong lễ tốt nghiệp THPT tại Phần Lan

Finest Future được vinh danh tại giải thưởng APEA 2024

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Finest Future Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 ở hạng mục Thương Hiệu Truyền Cảm Hứng (Inspirational Brand Award). Giải thưởng này là sự công nhận cho những đóng góp của Finest Future trong việc kết nối học sinh quốc tế, đặc biệt là học sinh Việt Nam, với nền giáo dục và môi trường lập nghiệp tại Phần Lan.

Tập thể Finest Future Việt Nam nhận giải thưởng APEA 2024

Tuomas Tiilikainen, Giám đốc điều hành toàn cầu của Finest Future, chia sẻ:



"Học sinh trên khắp Đông Nam Á thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với giáo dục chất lượng cao. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho các em nền giáo dục tốt nhất thế giới tại Phần Lan. Có nhiều người chỉ cần một cơ hội để đạt được tương lai tốt đẹp nhất, và nhiệm vụ của chúng tôi là biến điều đó thành hiện thực."

Với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ Finest Future, học sinh Việt Nam có thể tiếp cận không chỉ với nền giáo dục hàng đầu mà còn mở ra cơ hội lập nghiệp và phát triển sự nghiệp lâu dài tại Phần Lan. Finest Future đang trở thành cầu nối vững chắc, giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với một tương lai đầy triển vọng tại quốc gia Bắc Âu này.