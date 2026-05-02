Cô lao công giàu nhất Trung Quốc: Ở biệt thự xa hoa giữa lòng Bắc Kinh, góc nào cũng đẹp choáng váng

Bộ phim ngôn tình trung niên Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương và Chu Châu đóng chính đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong phim, Chu Châu vào vai một người phụ nữ đổ vỡ hôn nhân, buộc phải bắt đầu lại từ con số 0 với công việc lao công trong khách sạn.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh "cô lao công" trên màn ảnh, Chu Châu ngoài đời lại sở hữu xuất thân đáng chú ý, được mệnh danh là “công chúa Bắc Kinh” khi lớn lên trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật cùng cuộc sống giàu sang đáng mơ ước, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Một trong những tài sản đáng chú ý của mỹ nhân 8X là căn biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô, nơi Chu Châu tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con, đồng thời theo đuổi đam mê nghệ thuật theo cách rất riêng.

Toàn cảnh biệt thự của Chu Châu nằm tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh

Phòng khách trong biệt thự của Chu Châu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ không gian rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Không đi theo lối xa hoa phô trương thường thấy, nơi đây lựa chọn cách thể hiện tinh tế hơn, với sự sang trọng được tiết chế vừa đủ. Mỗi món nội thất đều có dấu ấn riêng, phần lớn là đồ cổ giá trị, được chủ nhân sưu tầm và chọn lọc kỹ lưỡng theo thời gian.

Điểm thú vị nằm ở cách phối hợp phong cách. Chiếc bàn gỗ chạm khắc thủ công đậm chất Trung Hoa được đặt cạnh bộ sofa mang hơi hướng châu Âu, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Không gian vì thế không bị “đóng khung” trong một phong cách nhất định mà trở nên linh hoạt, có chiều sâu và cá tính rõ rệt.

Khu vực ăn uống tiếp tục giữ tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu. Từng chi tiết nhỏ như chén đĩa, đồ trang trí đều được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo sự đồng nhất về màu sắc và chất liệu. Phía sau bàn ăn, một bức tranh khổ lớn được bố trí hợp lý, vừa làm điểm nhấn thị giác, vừa giúp không gian có chiều sâu hơn, tạo cảm giác như mở rộng thêm một lớp không gian phía sau.

Phòng ngủ của Chu Châu được thiết kế như một góc trú ẩn yên bình, mang lại cảm giác riêng tư và thư thái. Tông vàng ấm làm chủ đạo, giúp không gian trở nên dễ chịu ngay khi bước vào. Thay vì trưng bày đồ đắt tiền, Chu Châu dành không gian cho các tác phẩm nghệ thuật, sách ảnh và bộ sưu tập art toys, tạo dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Phòng em bé được thiết kế với tông trắng chủ đạo, mang lại cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng. Không gian tuy không được hé lộ cụ thể nhưng qua vài chi tiết nhỏ vẫn thấy sự gọn gàng, ánh sáng ấm áp và cách trang trí dịu mắt, phù hợp với trẻ nhỏ.

