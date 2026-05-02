Dấu hiệu chỉ rõ chiếc điều hòa nhà bạn đã đến lúc phải "nghỉ hưu"

Theo Khả Văn | 02-05-2026 - 10:30 AM | Lifestyle

Mùa hè oi bức biến điều hòa thành "vị cứu tinh" không thể thiếu trong mỗi gia đình. Thế nhưng, ít ai biết chính xác khi nào cỗ máy làm mát này đã cạn kiệt sinh lực và cần được cho nghỉ hưu để tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt hay những sự cố hỏng hóc phiền toái.

Điều hòa treo tường hay điều hòa di động vốn là lựa chọn quen thuộc trong các hộ gia đình nhờ thiết kế nhỏ gọn và khả năng làm mát cục bộ. Tuổi thọ trung bình của các dòng máy này thường rơi vào khoảng 8 đến 10 năm. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ, nhiều thiết bị đời mới hiện nay hoàn toàn có thể bền bỉ phục vụ từ 10 đến 15 năm.

Trong khi đó, hệ thống điều hòa trung tâm lại thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về độ bền. Được thiết kế để gánh vác việc làm mát cho những không gian rộng lớn, cỗ máy này sở hữu hệ thống vận hành mạnh mẽ và có thể hoạt động trơn tru từ 15 đến 20 năm, trở thành một khoản đầu tư xứng đáng về mặt dài hạn.

Dù bạn đang sở hữu một chiếc máy lạnh đắt tiền đến đâu, bí quyết cốt lõi để giữ cho thiết bị luôn ở trạng thái hoàn hảo chính là thói quen bảo dưỡng định kỳ. Sự chênh lệch tuổi thọ giữa những chiếc điều hòa cùng thương hiệu thường bắt nguồn từ cách người dùng chăm sóc chúng. Bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện các bước vệ sinh cơ bản tại nhà, điển hình như việc tháo lắp và làm sạch lưới lọc bụi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với khu vực cục nóng đặt ngoài trời, hãy thường xuyên dọn dẹp lá cây, bụi bẩn hay các vật cản xung quanh để luồng không khí tản nhiệt không bị tắc nghẽn. Những thao tác đơn giản này đóng vai trò sống còn giúp máy nén không bị quá tải, duy trì khả năng làm lạnh sâu ngay cả trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất.

Tự vệ sinh lưới lọc là thói quen tốt, nhưng có những giới hạn kỹ thuật mà người dùng thông thường không nên tự ý can thiệp. Việc làm sạch sâu các bộ phận cốt lõi như dàn tản nhiệt, cánh quạt, động cơ và hệ thống thoát nước đòi hỏi chuyên môn và dụng cụ chuyên dụng từ các kỹ thuật viên lành nghề. Đặc biệt, đối với các hệ thống điều hòa trung tâm phức tạp, một lịch trình bảo trì chuyên nghiệp là yếu tố bắt buộc. Việc cố gắng tự tháo lắp và sửa chữa các bo mạch điện tử bên trong không chỉ có nguy cơ phá hỏng hoàn toàn thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Do đó, việc chủ động đặt lịch kiểm tra với các chuyên gia sẽ giúp bạn phát hiện sớm những linh kiện sắp hỏng, từ đó kéo dài tối đa tuổi thọ cho chiếc điều hòa thân yêu.

Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển

Tiền tiêu 3 đời không hết vẫn làm ngày làm đêm: Điều gì khiến người giàu vẫn tiếp tục làm việc?

Khu chợ lâu đời giữa phố cổ Hà Nội vừa giải tỏa: Từng bán nhiều đặc sản, ngay sát một số địa điểm nổi tiếng

10:26 , 02/05/2026
Kẻ trộm vào phòng khách sạn lấy cắp đồ đạc của BIGBANG ở Coachella

10:19 , 02/05/2026
Mang cờ Tổ quốc xuống biển Quy Nhơn check-in, giới trẻ lan tỏa lòng yêu nước

10:06 , 02/05/2026
Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ phá sản: "Mất hết tất cả mọi thứ"

09:50 , 02/05/2026

