Có một "nỗi đau" khiến 500 triệu người dân Trung Quốc phải bật khóc: Cư dân mạng bày cách giải quyết

Trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Trung Quốc), có một bài đăng đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng về vấn đề khí lạnh mùa đông ở xứ tỷ dân. Theo đó, netizen cho rằng khu vực miền Bắc do có hệ thống sưởi trung tâm nên mùa đông ấm áp như mùa xuân. Còn miền Nam thì ngược lại, vì không có hệ thống sưởi trung tâm nên hơn 500 triệu người dân sinh sống ở đây phải đối mặt với cái lạnh "thấu tâm can", 1 cơn gió lùa qua cũng có thể run rẩy đến bật khóc.

Trước "nỗi đau" phũ phàng của thời tiết, người dân miền Nam dù đã quen thuộc nhưng vẫn cần nhiều kế sách thông minh để chống lạnh hiệu quả. Vậy nên, bên cạnh việc trang bị thêm các thiết bị sưởi ấm, họ đã sáng tạo ra nhiều mẹo vặt và sử dụng nhiều món đồ hay ho để chiến đấu với cái lạnh mùa đông.

1. Khắc phục cửa sổ bị gió lùa

Cư dân mạng @Feishaosi bình luận: Cửa sổ nhà tôi luôn đóng vào mùa đông nhưng có vẻ nó bị hở ở đâu đó nên gió vẫn lùa vào được. Tôi có cảm giác ngồi trong phòng mà như hầm băng. Vậy nên, tôi đã nảy ra ý tưởng lắp đặt 1 màng chắn gió, với kích thước đặt riêng để vừa vặn với cửa sổ nhà tôi. Phải nói rằng hiệu quả rất ổn áp vì nó chắn gió hiệu quả, giúp nhiệt độ phòng tăng lên rõ rệt và không còn cảm giác gió lùa vào nữa.

Thêm vào đó, lớp màng này cũng không làm giảm ánh sáng tự nhiên, việc tháo gỡ cũng rất dễ dàng. Sau đợt lạnh đỉnh điểm của mùa đông, tôi hoàn toàn có thể tự tháo nó ra mà không cần nhờ đến thợ, cất gọn vào góc nhà và có lẽ là... năm sau dùng tiếp!

2. Quần trần bông

Cư dân mạng @Biqibao chia sẻ: Mùa đông ở Trung Quốc lạnh đến mức tôi từng nghĩ đến việc chỉ cần mặc ấm là được, không cần biết nó có đẹp hay không! Suy nghĩ là vậy nhưng thực chất tôi vẫn muốn mặc đẹp suốt 4 mùa. Vậy nên tôi quyết định mua thêm quần trần bông, và đúng là nó đã "cứu" tôi thoát khỏi cái lạnh này.

Nhìn sơ qua thì nó trông như 1 chiếc quần legging, nhưng mặt trong đã được lót thêm lớp lông cừu siêu dày dặn và ấm áp. Lớp bông được kéo dài từ giữa đùi đến giữa bắp chân, giúp giữ ấm tuyệt đối cho cơ thể. Chiếc quần này rất mềm mịn, diện lên kết hợp cùng boots cao cổ trông rất sành điệu và hợp mốt. Cảm ơn trời đất vì đã giúp tôi tìm thấy "chân ái" này!

3. Áo sưởi điện

Cư dân mạng @TiểuĐậuĐậu chia sẻ về "nghịch lý" mùa đông: Mỗi khi đi tàu điện ngầm vào mùa đông, tôi vô cùng ghét cảm giác ngồi trong khoang thì ấm nóng, bước chân ra ngoài thì lạnh thấu xương.

Để giải quyết vấn đề này, tôi quyết định nghe theo lời quảng cáo trên internet để sắm chiếc áo gile sưởi điện. Áo sử dụng pin sạc dự phòng nên chỉ cần bật tầm 15 giây là nhiệt độ ấm áp sẽ lan tỏa. Điều đặc biệt là có thể tùy ý điều chỉnh vùng sưởi ấm như vai hoặc lưng, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu Bật mí là chiếc áo này rất được người lớn tuổi ưa chuộng, có lẽ tôi là 1 trong số những người trẻ là "fan" của món đồ này.

4. Giày sưởi điện

Cư dân mạng @KẹoBong bình luận: Tôi là kiểu người chỉ cần chân tay lạnh thì trên người mặc bao nhiêu quần áo cũng không thấy ấm. Mà mùa đông năm nay tôi có cảm giác lạnh hơn, hoặc do càng lớn càng chịu lạnh kém? Dù lý do nào đi nữa thì chung quy vẫn là rất lạnh, do đó ngay từ đợt đầu mùa tôi đã phải mua ngay chiếc giày sưởi điện.

Giày sử dụng pin sạc để cung cấp nhiệt ấm, trang bị 3 mức độ tùy vào nhu cầu sử dụng. Mang chiếc giày này, tôi không những ưng ý khả năng giữ ấm mà còn rất thích ngoại hình đẹp mắt và sành điệu của nó. Diện lên trông không khác nào đang mang 1 đôi boots sành điệu, kiểu cách!

5. Dựng "lều ấm" trong phòng

Cư dân mạng @Manbuding kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ: Mùa đông ở Vân Nam nếu không sử dụng các thiết bị như điều hòa hay lò sưởi, phòng ngủ sẽ cực kỳ lạnh giá. Mỗi tháng, chi phí sử dụng điều hòa hay lò sưởi là khá cao, cho nên đợt vừa rồi, tôi đã nảy ra một ý tưởng táo bạo: tận dụng khung màn chống muỗi kết hợp với 3 chiếc chăn điều hòa để tạo thành "lều ấm" ngay trong phòng ngủ.

Tôi còn tâm huyết đến mức may thêm vài chiếc khuy để có thể dễ dàng mở hoặc đóng lều. Chiếc "lều ấm" tự chế này không chỉ giữ ấm "đỉnh cao" mà còn rất thoáng khí, hoàn toàn không gây cảm giác ngột ngạt khi ngủ. Tất nhiên là thỉnh thoảng tôi vẫn bật lò sưởi trong phòng, nhưng nhờ có chiếc lều nên tần suất dùng lò sưởi giảm đáng kể, giúp tiết kiệm kha khá tiền điện.

Nguồn: Toutiao