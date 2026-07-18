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Có nên mở hé cửa khi bật điều hòa?

| | Sống

Việc nên đóng kín hay mở cửa khi bật điều hòa luôn là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Vào những ngày thời tiết nóng bức, nhiều gia đình có thói quen vừa bật điều hòa vừa mở hé cửa phòng với suy nghĩ giúp không khí lưu thông, tránh cảm giác bí bách. Tuy nhiên, việc để cửa mở trong thời gian dài khi điều hòa đang hoạt động có thể làm giảm hiệu quả làm mát, khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn và tiêu hao nhiều điện năng hơn.

Có nên mở hé cửa khi đang bật điều hòa?

Theo các chuyên gia, khi sử dụng điều hòa, gia đình nên đóng kín cửa ra vào và cửa sổ ở mức tương đối để hạn chế hơi lạnh thất thoát ra ngoài. Điều hòa hoạt động bằng cách làm giảm nhiệt độ trong một không gian nhất định. Khi cửa phòng liên tục mở, khí lạnh dễ thoát ra ngoài, trong khi luồng khí nóng và hơi ẩm từ bên ngoài lại tràn vào. Lúc này, máy điều hòa sẽ phải vận hành liên tục để bù lại lượng nhiệt bị mất, khiến thời gian làm mát kéo dài hơn. Không chỉ gây tốn điện, việc điều hòa phải chạy ở công suất cao trong thời gian dài còn có thể ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị. Người sử dụng cũng khó cảm nhận được sự mát mẻ, dễ gặp tình trạng phòng lúc lạnh lúc nóng.

Phòng đóng kín có khiến thiếu oxy?

Nhiều người lo ngại rằng nếu đóng kín cửa khi bật điều hòa, căn phòng sẽ bị thiếu không khí, gây cảm giác ngột ngạt. Tuy nhiên, với phòng sử dụng điều hòa thông thường, việc đóng cửa để giữ hơi lạnh không đồng nghĩa với việc làm mất oxy ngay lập tức. Cảm giác bí bách khi ở phòng điều hòa lâu thường đến từ việc không khí ít được trao đổi, độ ẩm thay đổi hoặc căn phòng có nhiều người cùng sử dụng. Vì vậy, thay vì mở hé cửa liên tục trong suốt thời gian bật điều hòa, gia đình có thể chủ động thông thoáng phòng trước và sau khi sử dụng.

Nên mở cửa thông thoáng trong bao lâu?

Để không khí trong phòng được làm mới mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát, gia đình có thể mở hé cửa sổ khoảng 5–10 cm trong khoảng 10–15 phút trước khi bật điều hòa hoặc sau một thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, nếu phòng thường xuyên đóng kín, việc lắp đặt quạt thông gió cũng là một giải pháp giúp tăng khả năng trao đổi không khí mà không làm thất thoát quá nhiều hơi lạnh. Tuy nhiên, trong thời gian điều hòa đang hoạt động để làm mát, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, nên hạn chế mở cửa liên tục để tránh máy phải hoạt động quá tải.

Cách dùng điều hòa giúp mát nhanh, tiết kiệm điện

Bên cạnh việc đóng kín cửa khi bật điều hòa, một số thói quen nhỏ cũng có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn:

Che rèm hoặc hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng.

Cài đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, không nên hạ quá thấp để làm lạnh nhanh.

Vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng điều hòa định kỳ.

Có thể kết hợp sử dụng quạt để giúp khí lạnh lưu thông đều hơn trong phòng.

Mở hé cửa khi bật điều hòa trong thời gian ngắn để trao đổi không khí có thể hữu ích, nhưng duy trì thói quen này liên tục lại khiến việc làm mát kém hiệu quả. Cách tốt hơn là giữ phòng đủ kín khi điều hòa hoạt động, đồng thời chủ động thông thoáng không gian vào thời điểm phù hợp để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện năng.

Lời khuyên đến những người bật điều hòa cả đêm

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

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