Có nên mua thịt xay sẵn không?

Thịt xay là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của gia đình Việt như viên thịt, canh, chả hay sốt cà chua. Chỉ cần ghé chợ, mua một túi thịt đã xay hoặc nhờ người bán xay giúp là có thể mang về chế biến ngay, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian. Chính vì quá tiện lợi nên không ít gia đình hình thành thói quen mua thịt xay sẵn mỗi tuần. Tuy nhiên, so với thịt nguyên miếng, đây lại là sản phẩm khiến người mua khó kiểm soát chất lượng hơn và vì thế cũng cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

1. Khi thịt đã được xay, người mua gần như mất quyền kiểm soát

Với thịt nguyên miếng, bạn có thể quan sát khá rõ màu sắc, độ đàn hồi, lớp mỡ, bề mặt và lựa chọn đúng phần thịt mình cần như nạc vai, ba chỉ hay nạc dăm. Ngược lại, khi thịt đã được xay nhỏ, phần lớn những dấu hiệu này gần như không còn. Người mua khó biết thịt được xay từ phần nào của con lợn, tỷ lệ nạc - mỡ thực tế ra sao hay thịt đã được xay từ thời điểm nào nếu được chuẩn bị sẵn từ trước. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải đặt nhiều niềm tin hơn vào người bán thay vì tự mình đánh giá chất lượng như khi chọn thịt nguyên miếng.

2. Điều đáng quan tâm không chỉ là miếng thịt mà còn là quy trình xay

Một yếu tố khác ít người để ý là chiếc máy xay thịt. Tại các chợ truyền thống, người mua rất khó biết máy có được vệ sinh thường xuyên hay không, có còn sót thịt từ những lần xay trước hay đã được làm sạch đúng cách giữa các mẻ thịt. Nếu quy trình vệ sinh không đảm bảo, nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẻ thịt sẽ tăng lên. Điều này không có nghĩa mọi sạp thịt đều mất vệ sinh. Thực tế, nhiều quầy bán lâu năm vẫn giữ thói quen vệ sinh máy thường xuyên và chỉ xay khi khách yêu cầu. Tuy nhiên, đây vẫn là yếu tố mà người mua rất khó tự kiểm chứng chỉ bằng quan sát bên ngoài.

3. Nếu có điều kiện, hãy bắt đầu từ miếng thịt nguyên

Nếu gia đình thường xuyên sử dụng thịt xay, cách được nhiều chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến nghị là mua thịt nguyên miếng rồi tự xay tại nhà. Trong trường hợp không có máy xay, bạn nên chọn miếng thịt mình muốn rồi nhờ người bán xay ngay trước mặt thay vì lấy những khay thịt đã được xay sẵn. Cách làm này giúp bạn chủ động lựa chọn loại thịt, tỷ lệ nạc - mỡ theo nhu cầu và cũng yên tâm hơn vì biết chính xác nguyên liệu mình đang sử dụng. Dù mất thêm vài phút, đây vẫn là lựa chọn giúp người tiêu dùng kiểm soát tốt hơn chất lượng thực phẩm ngay từ đầu.

4. Tiện lợi không nên là tiêu chí duy nhất

Thịt xay sẵn ngoài chợ không phải thực phẩm cần tránh hoàn toàn. Nếu mua ở những sạp quen, uy tín, thịt được xay ngay sau khi chọn và quy trình vệ sinh được đảm bảo, người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn giữa thịt xay sẵn và thịt nguyên miếng, thịt nguyên miếng vẫn là phương án nên ưu tiên. Bởi điều quan trọng không chỉ nằm ở sự tiện lợi, mà còn ở việc bạn biết rõ mình đang mua loại thịt gì, được xay khi nào và trong điều kiện ra sao.

Vậy có nên mua thịt xay sẵn ngoài chợ không?

Câu trả lời là không nên biến thịt xay sẵn thành lựa chọn mặc định chỉ vì tiện .

Nếu chỉ thỉnh thoảng mua ở một sạp quen, được xay ngay sau khi chọn thịt thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu mua thường xuyên, đặc biệt là những khay thịt đã xay sẵn từ trước mà không rõ thời điểm chế biến hay quy trình xay, người tiêu dùng nên cân nhắc. Chỉ mất thêm vài phút để chọn miếng thịt nguyên rồi tự xay hoặc nhờ xay ngay tại quầy, đổi lại bạn sẽ chủ động hơn về chất lượng nguyên liệu, hạn chế những yếu tố khó kiểm chứng và yên tâm hơn cho bữa cơm của gia đình.