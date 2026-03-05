Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có nên rút sổ tiết kiệm trước hạn?: Cách tính lãi bạn cần biết!

05-03-2026 - 09:25 AM | Smart Money

Có nên rút sổ tiết kiệm trước hạn?: Cách tính lãi bạn cần biết!

Trên thực tế, do phát sinh nhiều nhu cầu tài chính đột xuất, không ít người gửi tiết kiệm có nhu cầu rút tiền trước thời hạn. Hiện nay, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ khoản tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán đã thỏa thuận với ngân hàng.

Tùy theo loại hình tiền gửi và điều kiện của từng ngân hàng, khách hàng có thể được phép hoặc không được phép rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn. Trong một số trường hợp, việc rút tiền trước hạn sẽ không được chấp nhận. Chẳng hạn, khi sổ tiết kiệm đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng, khoản tiền này sẽ bị phong tỏa và khách hàng chỉ có thể rút sau khi đã tất toán khoản vay. Tương tự, nếu tài khoản ngân hàng bị phong tỏa theo quy định, người gửi tiền cũng không thể thực hiện giao dịch rút tiền cho đến khi thời gian phong tỏa kết thúc.

Ngoài những trường hợp nêu trên, phần lớn khách hàng vẫn có thể yêu cầu rút tiền gửi trước hạn, toàn bộ hoặc một phần, và vẫn được hưởng lãi suất theo quy định.

Theo quy định hiện hành, lãi suất áp dụng đối với khoản tiền rút trước hạn được tính như sau:

Rút toàn bộ tiền gửi: Khoản tiền này sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất mà ngân hàng đang niêm yết tại thời điểm rút.

Rút một phần tiền gửi: Phần tiền rút trước hạn được tính lãi theo mức lãi suất không kỳ hạn. Phần tiền còn lại tiếp tục được hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thỏa thuận ban đầu cho đến ngày đáo hạn.

Giả sử bạn gửi tiết kiệm 2 tỷ đồng trong thời hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm, trong khi lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm. Nếu rút tiền sau 6 tháng, cách tính lãi sẽ như sau:

Trường hợp rút toàn bộ khoản tiền gửi: Tiền lãi nhận được = 2.000.000.000 × 0,1% / 12 × 6 = 1.000.000 đồng.

Trường hợp rút trước hạn 1 tỷ đồng, còn lại 1 tỷ đồng tiếp tục gửi đến đáo hạn:

Lãi trên phần rút trước hạn: 1.000.000.000 × 0,1% / 12 × 6 = 500.000 đồng

Lãi trên phần tiền còn lại đến hết kỳ hạn: 1.000.000.000 × 6% = 60.000.000 đồng

Tổng tiền lãi nhận được là 60,5 triệu đồng.

Hiện nay, khách hàng có thể rút tiền tiết kiệm thông qua ba hình thức phổ biến: thực hiện trên Mobile Banking của ngân hàng, rút tiền tại cây ATM, hoặc đến quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện trực tiếp.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty bảo hiểm nhân thọ bất ngờ bị khách khởi kiện đòi hủy hợp đồng và lấy lại toàn bộ 280 triệu sau 3 năm

Công ty bảo hiểm nhân thọ bất ngờ bị khách khởi kiện đòi hủy hợp đồng và lấy lại toàn bộ 280 triệu sau 3 năm Nổi bật

Bitcoin tăng mạnh, vượt 71.000 USD

Bitcoin tăng mạnh, vượt 71.000 USD Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 4-3: Diễn biến gây sốc của Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 4-3: Diễn biến gây sốc của Bitcoin

22:09 , 04/03/2026
5 trường hợp sau sẽ bị Vietinbank, Vietcombank, BIDV… đóng băng tài khoản, dừng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền

5 trường hợp sau sẽ bị Vietinbank, Vietcombank, BIDV… đóng băng tài khoản, dừng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền

20:34 , 04/03/2026
Chiều 4-3, tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng xổ số miền Nam

Chiều 4-3, tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng xổ số miền Nam

20:21 , 04/03/2026
Người mua vàng từ vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giờ lãi lỗ ra sao?

Người mua vàng từ vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giờ lãi lỗ ra sao?

14:56 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên