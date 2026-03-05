Có nên rút sổ tiết kiệm trước hạn?: Cách tính lãi bạn cần biết!

Tùy theo loại hình tiền gửi và điều kiện của từng ngân hàng, khách hàng có thể được phép hoặc không được phép rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn. Trong một số trường hợp, việc rút tiền trước hạn sẽ không được chấp nhận. Chẳng hạn, khi sổ tiết kiệm đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng, khoản tiền này sẽ bị phong tỏa và khách hàng chỉ có thể rút sau khi đã tất toán khoản vay. Tương tự, nếu tài khoản ngân hàng bị phong tỏa theo quy định, người gửi tiền cũng không thể thực hiện giao dịch rút tiền cho đến khi thời gian phong tỏa kết thúc.

Ngoài những trường hợp nêu trên, phần lớn khách hàng vẫn có thể yêu cầu rút tiền gửi trước hạn, toàn bộ hoặc một phần, và vẫn được hưởng lãi suất theo quy định.

Theo quy định hiện hành, lãi suất áp dụng đối với khoản tiền rút trước hạn được tính như sau:

Rút toàn bộ tiền gửi: Khoản tiền này sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất mà ngân hàng đang niêm yết tại thời điểm rút.

Rút một phần tiền gửi: Phần tiền rút trước hạn được tính lãi theo mức lãi suất không kỳ hạn. Phần tiền còn lại tiếp tục được hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thỏa thuận ban đầu cho đến ngày đáo hạn.

Giả sử bạn gửi tiết kiệm 2 tỷ đồng trong thời hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm, trong khi lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm. Nếu rút tiền sau 6 tháng, cách tính lãi sẽ như sau:

Trường hợp rút toàn bộ khoản tiền gửi: Tiền lãi nhận được = 2.000.000.000 × 0,1% / 12 × 6 = 1.000.000 đồng.

Trường hợp rút trước hạn 1 tỷ đồng, còn lại 1 tỷ đồng tiếp tục gửi đến đáo hạn:

Lãi trên phần rút trước hạn: 1.000.000.000 × 0,1% / 12 × 6 = 500.000 đồng

Lãi trên phần tiền còn lại đến hết kỳ hạn: 1.000.000.000 × 6% = 60.000.000 đồng

Tổng tiền lãi nhận được là 60,5 triệu đồng.

Hiện nay, khách hàng có thể rút tiền tiết kiệm thông qua ba hình thức phổ biến: thực hiện trên Mobile Banking của ngân hàng, rút tiền tại cây ATM, hoặc đến quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện trực tiếp.



