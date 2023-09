Cơ ngơi riêng của Chủ tịch Sudico Đỗ Văn Bình

Khu đô thị mới Nam An Khánh. Ảnh Sudico

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - HoSE: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét. Báo cáo này đã mang tới nhiều thông tin đáng lưu ý, bên cạnh khoản lãi hơn trăm tỷ từ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long như Nhadautu.vn đã đề cập , thì còn là biến động ở Khu đô thị mới Nam An Khánh quy mô 288,8 ha thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo đó, trong nửa đầu năm nay Sudico phát sinh khoản phải trả hợp tác kinh doanh gần 300 tỷ đồng với CTCP Dịch vụ Tân Nam Hồng. Nội dung hợp đồng ký ngày 12/1/2023 cho biết Tân Nam Hồng dự kiến góp vốn hợp tác đầu tư vào Sudico số tiền 330 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng để Sudico thực hiện kinh doanh tại Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Sudico đã dùng các tài sản làm tài sản đảm bảo bao gồm quyền tài sản phát sinh từ các lô đất thấp tầng với diện tích 5.484 m2 tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B tại xã An Khánh và An Thượng. Công ty Tân Nam Hồng sẽ hưởng lợi ích việc góp vốn bằng lãi phát sinh từ vốn góp cộng với lợi ích tăng thêm. Trong đó, lãi suất để tính lãi phát sinh từ vốn góp là lãi suất cho vay theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tại từng thời kỳ và được thay đổi 3 tháng/lần áp dụng suốt thời gian thực hiện hợp đồng; lợi ích tăng thêm được tính là 0,1% giá trị vốn thực góp/năm.

Lưu ý rằng, đến tháng 3/2023, HĐQT Sudico tiếp tục thông qua việc nhận khoản góp vốn 880 tỷ đồng từ một công ty chỉ có vốn điều lệ 80 tỷ đồng là CTCP Dịch vụ Tổng hợp Đức Trí. Số tiền góp vốn sẽ phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Động thái hai doanh nghiệp kín tiếng bất ngờ dồn tiền lớn cho Sudico thu hút sự chú ý về mối quan hệ của các pháp nhân này.

Theo tìm hiểu, Đức Trí hay Tân Nam Hồng đều là những thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Đỗ Văn Bình – Chủ tịch HĐQT Sudico.

Vị doanh nhân sinh năm 1960 từng có 11 năm làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc, cán bộ Công ty Cơ khí Thủy sản Trung ương (1990-1993), Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Gleximco tại Hà Nội (1993-1997), Giám đốc Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam - Vinagimex (1997-2007).

Đến năm 2012, tên tuổi của ông Đỗ Văn Bình được biết tới rộng rãi hơn khi trở thành cổ đông lớn và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Sudico. Tới tháng 5/2021, ông Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sudico nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hiện vị doanh nhân này đang nắm giữ 7,81% vốn điều lệ Sudico.

Sự nghiệp riêng của doanh nhân Đỗ Văn Bình

Không chỉ ở SJS, ông Đỗ Văn Bình và các thành viên trong gia đình còn sở hữu Tập đoàn Đầu tư Tài chính & Xây dựng Đại Dương (Ocean Group), với nhiều công ty thành viên hoạt động đa ngành, ngoài Đức Trí và Tân Nam Hồng, thì còn có CTCP Đại Dương (Đại Dương JSC), CTCP Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc, CTCP đầu tư xây dựng và hỗ trợ phát triển vận tải Phúc An, CTCP Đầu tư và phát triển Bách Sơn, CTCP Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, CTCP Công nghệ cao Đại Dương,...

Hạt nhân cốt lõi của nhóm này là Đại Dương JSC - thành lập vào tháng 9/2007, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặt trụ sở chính tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sự ra đời của pháp nhân này có thể coi là bước khởi đầu cho quá trình gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng của ông Đỗ Văn Bình. Tính đến tháng 6/2021, vốn điều lệ công ty đạt 600 tỷ đồng. Hiện tại, phu nhân của ông Đỗ Văn Bình - bà Lưu Thị Chung là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc.

Trong khi đó, CTCP Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc (thành lập năm 2012) là thương vụ hợp tác kín tiếng giữa Đại Dương và CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (nay là CTCP DRH Holdings). Tháng 12/2016, Đại Dương trở thành công ty mẹ của Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc khi nắm 52,86% vốn công ty. Ở chiều ngược lại, DRH Holdings và CTCP Căn nhà Mơ ước Cửu Long đều đồng loạt thoái vốn Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc.

Tháng 5/2020, Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, vị trí Chủ tịch HĐQT công ty do ông Đỗ Văn Bình đảm nhiệm.

Trên website của mình, Ocean Group cho biết Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Căn nhà mơ ước Phú Quốc quy mô 8,6ha (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Bên cạnh đó, danh mục dự án của nhóm Ocean Group còn có dự án Nguyễn Quyền Luxury (Bắc Ninh), tổng diện tích 14,2ha, Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài tại Phú Quốc, cùng dự án số 131 Thái Hà (TP. Hà Nội), 87 Nguyễn Thái Học (TP. Hà Nội) thông qua công ty thành viên là Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng.

Với mảng khai khoáng, tập đoàn sở hữu dự án khai thác và chế biến khoáng sản Bảo Hà – Lào Cai; dự án nhà máy khai thác và chế biến Graphit – mỏ Graphit Nậm Thi (tỉnh Lào Cai), trữ lượng được khai thác là hơn 3,75 triệu tấn, công suất năm 1 – 5 từ 100.000 tấn/năm; năm 6 – 22 là 200.000 tấn/năm.

Ở lĩnh vực năng lượng, ông Đỗ Văn Bình có CTCP Thủy điện Sông Bạc (tại tháng 7/2022 có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng) - chủ đầu tư nhà máy thủy điện cùng tên tại Hà Giang, công suất lắp máy 42MW.

Vị doanh nhân này cũng ghi nhận khoản đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo, cụ thể là tại CTCP Năng lượng tái tạo Đại Dương (viết tắt: ORE). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2012.

Tính đến ngày 23/9/2020, ORE có vốn điều lệ 360 tỷ đồng, trong đó, ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc công ty sở hữu 82,33% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Trần Vũ Thành (SN 1973) nắm giữ 16,67% vốn điều lệ và ông Đỗ Bình Dương (SN 1987) - con trai ông Đỗ Văn Bình - nắm giữ 1%.

ORE là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 5/2009. Tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng thêm 18 tháng; thời gian hoàn thành dự án đến hết ngày 31/12/2023; tổng vốn đầu tư 2.559 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu là 889 tỷ đồng và vốn vay là 1.670 tỷ đồng).

Giữa năm 2021, để triển khai dự án này, ORE đã phát hành 468 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 14 năm với sự thu xếp của MBBank và MBS.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến mối quan tâm của Chủ tịch Sudico với lĩnh vực y tế. Theo tìm hiểu, ông Bình hiện là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư thương mại Ngôi Sao, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Công ty này có số vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng, trong đó ông Bình sở hữu 80%, số cổ phần còn lại do vợ và con trai ông Bình nắm giữ.