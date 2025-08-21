Có nguy cơ tụt hậu trong lĩnh vực quan trọng, Thái Lan gọi tên Việt Nam như hình mẫu chiến lược phát triển

Thái Lan đang có nguy cơ bị tụt hậu trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, khi các chuyên gia thúc giục chính phủ nhanh chóng xây dựng chiến lược quốc gia để thu hút đầu tư và thúc đẩy ngành công nghiệp này.

Trong khi các nước láng giềng như Malaysia, Việt Nam và Singapore đều đã có lộ trình rõ ràng thì Thái Lan vẫn chưa đưa ra kế hoạch quốc gia.

Điều này khiến đất nước này chịu bất lợi đáng kể về mặt cạnh tranh trong một ngành công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế xuất khẩu, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cảnh báo này được đưa ra trong hội thảo do Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) và Đại học Thammasat (Thái Lan) tổ chức mới đây. Phát biểu tại sự kiện, Naiyavud Wongkomet, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Công nghiệp Bán dẫn Thái Lan, đã đưa ra khuôn khổ bốn phần cho sự phát triển của ngành.

Naiyavud nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào thiết kế chip, vốn cần ít vốn hơn và có thể mang lại tác động lớn.

Ông cũng thúc giục chính phủ xem xét động thái chuyển sang sản xuất tấm wafer vốn đã bị trì hoãn từ lâu, bắt đầu với một nhà máy "chế tạo cũ" nhỏ hơn và giá cả phải chăng hơn .

Mặc dù thừa nhận sức mạnh hiện tại của Thái Lan trong lĩnh vực đóng gói và lắp ráp, ông cảnh báo rằng thị phần toàn cầu 2% của nước này có thể giảm một nửa trong vòng bảy năm nếu không có hành động khẩn cấp.

Theo chuyên gia này, một lĩnh vực đầy hứa hẹn cho sự phát triển là quang tử. Thái Lan có nền tảng vững chắc về công nghệ này, sử dụng ánh sáng để tạo ra, truyền tải và xử lý thông tin.

Chuỗi cung ứng hiện có của đất nước này và sự hiện diện của cả các công ty trong nước và Trung Quốc khiến đây trở thành một lĩnh vực khả thi để tập trung.

Photonic là một phần ngày càng quan trọng của công nghệ hiện đại, với các ứng dụng trải dài từ truyền thông cáp quang và laser đến chẩn đoán y tế và sản xuất tiên tiến.

Naiyavud tin rằng bằng cách ưu tiên phân khúc này, Thái Lan có thể thiết lập vai trò dẫn đầu trong một ngành công nghiệp quan trọng.

Naiyavud cho biết: "Ngành công nghiệp bán dẫn là một trò chơi dài hạn đòi hỏi phải lập kế hoạch và giải quyết vấn đề liên tục, không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt".

Ông đề xuất rằng chính phủ cam kết một ngân sách dài hạn, có thể là 10 tỷ baht (khoảng 306 triệu USD) mỗi năm trong vòng 20 năm, để mang lại sự ổn định.

Tháng 9/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Theo đó, Việt Nam định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2050 theo lộ trình 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2024 - 2030): tận dụng lợi thế địa chính trị, nhân lực về công nghiệp bán dẫn, thu hút FDI có chọn lọc, phát triển trở thành một trong các trung tâm về nhân lực bán dẫn toàn cầu, hình thành năng lực cơ bản trong tất cả các công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử của công nghiệp bán dẫn.

Giai đoạn 2 (2030 - 2040): trở thành một trong các trung tâm về công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu; phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử kết hợp giữa tự cường và FDI.

Giai đoạn 3 (2040 - 2050): trở thành quốc gia thuộc nhóm các quốc gia đi đầu trên thế giới về công nghiệp bán dẫn, điện tử; làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử.

Đến 2050, quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 100 tỷ USD/năm.