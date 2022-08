Cổ phiếu AGM, ITA bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - HoSE: AGM ) và cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ( HoSE: ITA ) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), đưa tổng số cổ phiếu không được cấp margin lên 59 tính đến ngày 29/8.



ITA đã vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong năm 2022 nên bị đưa vào diện cảnh báo. Danh sách những cổ phiếu còn lại không được cấp margin vì thuộc diện cảnh báo bao gồm: AAM, CIG, DLG, DXV, FLC, HAI, HNG, NVT, OGC, PIT, RDP, ROS, SCD, SMA, TCR, TNI, TTF, VAF và VOS.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng của Angimex là số âm sau soát xét. Cụ thể, doanh nghiệp “họ Louis” lỗ ròng 3 tỷ đồng giai đoạn này, riêng quý II âm 10 tỷ đồng chủ yếu do các khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 27,5 tỷ đồng. Đây cũng là lý do khiến cổ phiếu HAS, KHP và PSH bị sàn HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không được cấp margin.

Danh sách các mã cổ phiếu không được cấp margin