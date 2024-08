Cổ phiếu của "trùm" buôn xe Mercedes tại Việt Nam bất ngờ “bốc đầu” tăng hết biên độ

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch đầu tuần diễn biến khá tích cực với sắc xanh phủ rộng. Không ngoại lệ, cổ phiếu HAX của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) chứng kiến đà tăng mạnh. Thị giá HAX nhanh chóng bật tăng hết biên độ lên mức 17.100 đồng/cp, thậm chí "trắng bên bán". Phiên tăng trần giúp HAX chạm mức giá cao nhất trong vòng 1 tháng, qua đó tiến sát vùng đỉnh 2 năm. Vốn hóa theo đó cũng tăng lên hơn 1.800 tỷ đồng.



Haxaco được biết tới là đơn vị phân phối xe sang Mercedes - Benz tại Việt Nam. Đà tăng mạnh của cổ phiếu HAX được hỗ trợ từ kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 2/2024. Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 1.123 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, Ô tô Hàng Xanh báo lãi trước thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 530% so với cùng kỳ 2023. Tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HAX ghi nhận hơn 69 tỷ đồng, tương ứng tăng tới 585% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2024, Haxaco đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thực hiện của năm trước (48 tỷ đồng). Với kết quả đạt được, Haxaco đã thực hiện được 35% kế hoạch cả năm đề ra sau 6 tháng.

Tại văn bản giải trình, Haxaco cho biết ngành kinh doanh xe ô tô và đặc biệt là kinh doanh phân khúc xe hạng sang đang trong quá trình phục hồi, chưa thật sự ổn định. Các hãng xe ô tô cạnh tranh khốc liệt thông qua các chính sách giảm giá sâu, ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng. Dù vậy, các công ty con đang hoạt động hiệu quả, mở rộng và phát triển ổn định, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, điều này đã thúc đẩy LNTT quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 hợp nhất tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.



Trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp đang cho thấy sự thay đổi lớn khi mở rộng hoạt động phân phối ô tô trung cấp mang thương hiệu MG. Thương hiệu này được cho có lợi thế hơn về tăng trưởng khi lãi suất vay mua xe thấp, tạo động lực kích cầu người tiêu dùng mua ô tô. Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Haxaco Đỗ Tiến Dũng, ước tính trong quý 2/2024, mảng phân phối ô tô MG đóng góp 90% lợi nhuận cho Haxaco.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản ghi nhận 1.995 tỷ đồng trong đó hàng tồn kho giảm nhẹ so với đầu năm xuống 636 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 28% so với đầu năm lên 273 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn giảm 8% xuống 770 tỷ đồng trong đó 608 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Haxaco còn gần 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến cuối quý 2/2024.

Ở một diễn biến khác, ông Đỗ Tiến Dũng báo cáo đã bán ra 100.000 cổ phiếu HAX trên tổng số 700.000 đơn vị đã đăng ký trước đó, nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là diễn biến giá không phù hợp. Tỷ lệ sở hữu tại Haxaco của ông Dũng giảm xuống 17,38%, tương ứng 18,7 triệu cổ phiếu.

Chủ tịch HAX Đỗ Tiến Dũng từng có những phát ngôn về cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Haxaco. Ông cho biết cổ đông là những người cùng hướng với công ty trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Còn cổ đông nào cứ muốn cổ phiếu lên mua 10 bán 50, xong rồi lướt sóng, mang danh nghĩa cổ đông thì hoàn toàn không phải. "Tôi không định nghĩa đó là cổ đông mà tựa như tay buôn chứng khoán. Họ đang là ký sinh trùng, bám vào công ty để kiếm lợi, họ không phải là cổ đông… Đấy là quan điểm của tôi, tôi luôn luôn trân trọng những cổ đông chân chính, nhưng đối với những người lướt sóng cổ phiếu thì không phải là cổ đông", ông Dũng chia sẻ thẳng thắn tại đại hội.