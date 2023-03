Cổ phiếu cuối cùng thuộc "họ FLC" bị đình chỉ giao dịch

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS sang diện bị đình chỉ giao dịch.

Nguyên nhân do KLF chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét quá 6 tháng so với quy định. Trước đó, kể từ tháng 10/2022, KLF đã bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do KLF chậm nộp BCTC bán niên 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2023.

Như vậy, cổ phiếu cuối cùng thuộc "họ FLC" trên sàn chứng khoán sẽ không còn được giao dịch. Trước đó, đầu tháng 3, HoSE vừa đưa cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào diện đình chỉ giao dịch cũng với lý do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Các mã còn lại là ROS bị hủy niêm yết, FLC, HAI, ART và GAB bị đình chỉ giao dịch. Riêng FLC, cổ phiếu sau khi bị HoSE huỷ niêm yết đã được giao dịch trên sàn UPCoM tuy nhiên ngay lập tức cũng bị HNX đình chỉ giao dịch. Điểm chung của các mã này là vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin.

Trở lại với KLF, BCTC quý 4/2022 của công ty ghi nhận doanh thu quý 4 đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm tới 93% so với cùng kỳ. Kết quả, công ty lỗ gần 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 2 tỷ. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu giảm 68% xuống còn 458 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 90 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi gần 7 tỷ.

Trên thị trường, cổ phiếu KLF chốt phiên 7/3 đạt 900 đồng/cp.