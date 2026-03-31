Cổ phiếu GEE “tím lịm”, tăng “bốc đầu” 33% chỉ sau 6 phiên

Cụ thể, kết phiên 31/3, giá cổ phiếu GEE ở mức 197.500 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,99% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, đồng thời kéo dài chuỗi tăng điểm lên phiên thứ 6 liên tiếp, thị giá tăng 33%, tương ứng tăng 49.300 đồng/cổ phiếu - mức tăng thuộc nhóm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, nhịp tăng này diễn ra ngay sau khi cổ phiếu rơi về vùng đáy thấp nhất trong hơn 3 tháng. Dù vậy, thị giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh đầu năm (khoảng 236.000 đồng/cổ phiếu), cho thấy dư địa phục hồi vẫn còn.

Cổ phiếu GEE tiếp đà tăng bứt phá, áp sát vùng giá 200.000 đồng/cổ phiếu.

Về triển vọng kinh doanh, Gelex Electric vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kế hoạch tương đối thận trọng.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt 2.705 tỷ đồng, giảm mạnh 36,5% so với năm trước.

Trước đó, năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 25.463 tỷ đồng (tăng 20,5%) và lợi nhuận trước thuế đạt 4.262 tỷ đồng (tăng tới 98%), vượt xa kế hoạch đề ra.

Với nền tảng lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2025, Gelex Electric dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ lên tới 55%.

Doanh nghiệp đã tạm ứng 30% trước đó và sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tiếp 25% cổ tức còn lại vào ngày 20/3, dự kiến thanh toán vào ngày 8/4/2026.

Không chỉ cổ phiếu GEE, nhiều mã cổ phiếu “họ” Gelex cũng hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư, tăng bứt phá trong phiên giao dịch hôm nay, như: GEX +1,93%, VGC +4,69%, GEL +4,43%, EIB +2,61%, …

Cổ phiếu bất động sản “hút” dòng tiền, VN-Index tích luỹ thêm gần 12 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Sau khi “lao dốc” mạnh ở phiên đầu tuần, dòng tiền “bắt đáy” của các nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, với tâm điểm là cổ phiếu bất động sản.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 11,95 điểm, lên 1.674,49 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,39 điểm, lên 250,98 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 1,86 điểm, lên 126,67 điểm.

Cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, với loạt mã vốn hoá lớn của nhóm này tăng bứt phá, như: VIC +4,25%, TCH +6,42%, NVL +2,17%, DXG +1,75%, …

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trở lại, với: VPB +2,3%, MBB +2,72%, EIB +2,61%, TPB +2,19%, CTG +1,62%, STB +1,63%, …

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có phiên giao dịch “thăng hoa”, với: BSI +6,91%, FTS +6,99%, VPX +2,55%, VCI +2,1%, VIX +1,83%, SSI +1,51%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phân bón và sản phẩm cao su bị nhà đầu tư “xả” đột biến, giảm mạnh, với: DPM -3,24%, DCM -1,43%, GVR -4,23%, BFC -3,32%, DPR -1,6%, …

Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối này “xả” đột biến cổ phiếu FUEVFVND với giá trị hơn 530 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu BSR (123,62 tỷ đồng), cổ phiếu HDB (85,84 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (81,54 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (65,91 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu SHS với giá trị hơn 242 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu IDC (89,92 tỷ đồng), cổ phiếu VIC (73,47 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (63,75 tỷ đồng), …