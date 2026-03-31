Searefico thoái vốn toàn bộ tại arico cho đối tác Nhật, gia tăng nguồn lực vốn hiện thực hóa cho chiến lược 5 năm

HĐQT Công ty Cổ phần Searefico (HOSE: SRF) đã chính thức thông qua nghị quyết thoái toàn bộ 48,616% vốn còn lại tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh Á Châu (Arico) cho đối tác Hoshizaki. Việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến hoàn tất vào tháng 6/2026, khép lại lộ trình tái cơ cấu danh mục đầu tư đã được tập đoàn hoạch định từ sớm.

Việc chuyển hóa các tài sản đã đạt độ chín thành nguồn tiền mặt là trọng tâm trong chiến lược tối ưu hóa dòng vốn của Searefico giai đoạn 2026-2030. Sau khi hoàn tất giao dịch, SRF dự kiến ghi nhận một khoản doanh thu tài chính lớn trong nửa cuối năm 2026. Nguồn lực này sẽ được tập trung vào các kế hoạch phát triển mới và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Searefico.

Cụ thể, nguồn vốn thặng dư từ thương vụ này sẽ được ưu tiên giải ngân để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng công nghiệp thế hệ mới, tiêu biểu là: Dự án Kho Ngoại quan và dự án Tổ hợp dịch vụ hậu cần đa chức năng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (phường Liên Chiểu). Đây là các dự án then chốt nhằm gia tăng chuỗi giá trị cho Searefico, hướng tới mục tiêu tăng trưởng chất lượng và tạo dòng tiền bền vững từ mảng kỹ thuật chuyên sâu, hạ tầng công nghiệp xanh và logistics.

Trước đó, đợt chuyển nhượng 51,384% vốn Arico cho cùng đối tác Nhật Bản đã hoàn tất vào tháng 3/2025. Việc đối tác Hoshizaki tiếp tục mua lại toàn bộ phần vốn còn lại là minh chứng cho năng lực quản trị của Searefico trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Niềm tin vào lộ trình phát triển của Searefico còn được khẳng định rõ nét qua việc các lãnh đạo chủ chốt trực tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu. Vào ngày 26/03/2026, Chủ tịch HĐQT ông Lê Tấn Phước đã hoàn tất giao dịch cổ phiếu SRF, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,53%. Tổng Giám đốc ông Nguyễn Khoa Đăng cũng hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,82%. Việc hai lãnh đạo cao nhất gia tăng tỷ lệ sỡ hữu là lời khẳng định sự gắn kết quyền lợi và niềm tin vào giá trị nội tại của tập đoàn sau tái cấu trúc.

Bên cạnh các thay đổi về cấu trúc vốn, nỗ lực minh bạch hóa quản trị của Searefico đã đạt được bước ngoặt quan trọng. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 vừa công bố đã hoàn toàn không còn ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán độc lập. Đối với cổ đông và nhà đầu tư, việc xóa bỏ hoàn toàn các ý kiến ngoại trừ là tiền đề quan trọng để cổ phiếu SRF sớm thoát khỏi diện kiểm soát, gia tăng uy tín và thanh khoản trên thị trường chứng khoán.

Chia sẻ về các diễn biến này, Tổng Giám đốc Searefico - ông Nguyễn Khoa Đăng cho biết: “Sự kiện ký kết thoái vốn tại Arico là bước 'hái quả' chiến lược để Searefico chuyển dịch nguồn lực vào các lĩnh vực giàu hàm lượng kỹ thuật. Với nền tảng tài chính ổn định và tính minh bạch được khẳng định qua báo cáo kiểm toán, chúng tôi tập trung hướng tới việc tạo ra những giá trị thực chất và bền vững cho các nhà đầu tư đồng hành dài hạn.”