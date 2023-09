Cổ phiếu giảm 50% trong 7 ngày, Ban lãnh đạo và người nhà nắm giữ chưa tới 5% cổ phần doanh nghiệp, không có cổ đông lớn

Đóng cửa phiên 29/9, cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh tiếp tục giảm hết biên độ (-9,09%) xuống còn 6.000 đồng/cp, trắng bên mua.

Phiên hôm qua, thanh khoản của TKG tăng đột biến, số lượng cổ phiếu được giao dịch trong phiên lên 1,64 triệu, tương đương 26% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Trong công văn giải trình với HNX về việc cổ phiếu giảm sàn liên tiếp 5 phiên, TKG cho biết thị trường chứng khoán có nhiều biến động trong giai đoạn vừa qua với nhiều phiên giảm điểm đã ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông công ty. Hoạt động kinh doanh của công ty hiện cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, lợi nhuận sau thuế công ty giảm mạnh so với cùng kỳ cũng là lý do khiến giá cổ phiếu TKG giảm sâu.