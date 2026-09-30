Cổ phiếu giảm 7 phiên sàn, Chủ tịch công ty từng phát ngôn "tham khảo ý kiến của vũ trụ, trời Phật" trước việc quan trọng, "hỏng việc là do ý của trời đất"

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm kịch sàn trong phiên giao dịch ngày 29/9, đánh dấu phiên giảm hết biên độ thứ 7 liên tiếp. Thị giá cổ phiếu có thời điểm xuống còn 18.200 đồng/cp, thấp nhất trong hơn 6 năm, kể từ đầu năm 2020. Chỉ sau khoảng một tháng, cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản này đã mất gần một nửa giá trị.

Đáng chú ý, lực cầu gần như biến mất trong khi áp lực bán vẫn ở mức cao. Dư bán giá sàn lên tới 21 triệu đơn vị, tương đương gần 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Vốn hóa thị trường của Kosy theo đó thu hẹp còn khoảng 3.940 tỷ đồng.

Giữa lúc cổ phiếu liên tục lao dốc, những chia sẻ trước đây của ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, về cách đối diện với khó khăn trong công việc cũng được nhắc lại.

Tại buổi lễ sinh nhật lần thứ 48 vào tháng 8/2024, vị doanh nhân từng có những phát biểu đáng chú ý về vận mệnh, tâm linh và cách ông đưa ra quyết định trước những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của ông Cường khi đó, có những thời điểm Kosy gặp khó khăn, ban lãnh đạo đã đưa ra giải pháp và quyết tâm thực hiện nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn. Trước tình huống này, Chủ tịch Kosy cho biết ông chấp nhận thực tế và cho rằng: “Hỏng việc này là do ý của trời đất". Ông cũng nhìn nhận những giai đoạn khó khăn là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi kể lại một công việc quan trọng của Kosy, ông Cường cho biết đã trấn an cấp dưới rằng vấn đề sẽ được giải quyết dù tình hình khi đó khá căng thẳng. Theo vị doanh nhân, sự tự tin này một phần xuất phát từ việc đánh giá tính chất công việc, đồng thời căn cứ vào vận mệnh của bản thân. Ông tiết lộ đã tham khảo ý kiến của vũ trụ, trời, Phật và gia tiên thông qua Kinh Dịch cùng các phương pháp tâm linh khác trước khi đưa ra nhận định.

Trở lại với diễn biến hiện tại, đi cùng chuỗi giảm sàn của KOS, hàng loạt công ty chứng khoán đã thông báo bán giải chấp cổ phiếu thuộc sở hữu của lãnh đạo Kosy và các bên liên quan. Chỉ trong 4 ngày từ 22/9 đến 25/9, có 5 công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu KOS. Những người có cổ phiếu bị đưa ra bán giải chấp gồm ông Nguyễn Việt Cường, vợ là bà Nguyễn Thị Hằng, em gái Nguyễn Thị Phương Thảo, em trai Nguyễn Trung Kiên và doanh nghiệp liên quan là CTCP Đầu tư Leo Regulus.

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, Kosy đã có văn bản giải trình về 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21/9 đến 25/9. Văn bản do Chủ tịch Nguyễn Việt Cường ký cho biết thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực, thanh khoản suy giảm, trong khi nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc một số công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với KOS cũng được doanh nghiệp xác định là yếu tố làm gia tăng áp lực bán.

Dù vậy, Kosy khẳng định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Doanh nghiệp cho biết không ghi nhận biến động bất thường từ hoạt động nội tại có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đây là nội dung giải trình của Kosy trước cơ quan quản lý, trong khi áp lực bán trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng 120%. Tuy nhiên, so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng đặt ra cho cả năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 12,8% kế hoạch sau 6 tháng.