07-10-2025 - 14:25 PM

Do chậm nộp BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định, cổ phiếu HBS của Chứng khoàn Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 8/10/2025.

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 1218/QĐ/SGDHN về việc đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào duện bị hạn chế giao dịch.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo đó, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 8/10/2025.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết dịnh này có hiệu lực, Chứng khoán Hòa Bình phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chúng khoán bị hạn chế giao dịch.

Cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, cổ phiếu HBS cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 22/9/2025, lý do là Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Hòa Bình đã có biến động về nhân sự khi ông Lê Đình Dương từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT. Ngày 25/8/2025, Chứng khoán Hòa Bình đã họp HĐQT để thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Đình Dương theo nguyện vọng cá nhân.

Sau đó, bà Trần Mỹ Linh được bầu làm tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8/2025. Bà Trần Mỹ Linh sinh năm 1982, trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ. Trước đó bà giữ chức Phó Tổng giám đốc HBS từ tháng 9/2022.

Bên cạnh vị trí tại Chứng khoán Hòa Bình, bà Trần Mỹ Linh cũng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (mã: VMD, sàn HoSE). Được biết, bà Linh không nắm giữ cổ phần nào tại HBS và VMD.

Ngoài ra, bà Mỹ Linh còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang, Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty TNHH Bất động sản Thiên Khánh.

Trong khi đó, ông Lê Đình Dương dù không còn là Chủ tịch HĐQT nhưng lại được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8/2025.

Ông Lê Đình Dương (SN 2003) là con trai thứ hai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan. Ông được bầu vào HĐQT Chứng khoán Hòa Bình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, tức khi mới 20 tuổi.

Sau đại hội năm đó, ông Trịnh Thanh Giảng được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT, còn ông Lê Đình Dương làm Phó Chủ tịch HĐQT. Sau khi ông Giảng từ nhiệm, ông Lê Đình Dương được bầu làm người thay thế. Ngày 22/8/2025 vừa qua, ông Lê Đình Dương đã có đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân.

Tính đến cuối quý II/2025, ông Dương đang nắm hơn 6,5 triệu cổ phiếu HBS, tương ứng 19,7% vốn.

Anh trai ông Dương là ông Lê Xuân Tùng (sinh năm 1995) cũng góp mặt trong HĐQT của HBS. Ngoài ra, ông Tùng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vimedimex.


