Cổ phiếu HDBank (HDB) tăng trần, đạt đỉnh giá cao nhất, VN-Index giảm về sát mốc 1.270 điểm

Cụ thể, kết phiên 30/12, giá cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ở mức 26.650 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,81% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 10,6 triệu đơn vị.

Đây là mức giá cao nhất lịch sử niêm yết của nhà băng này. Hiện, vốn hóa thị trường của HDBank đã tăng mạnh lên mức hơn 93.143 tỷ đồng.

Cổ phiếu HDB đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp gần đây, thanh khoản cũng tăng đột biến đạt bình quân hơn 10 triệu đơn vị/phiên. Đồng thời, thị giá đã tăng gần 15%.

Đáng chú ý, cổ phiếu HDB chào năm mới 2024 ở vùng giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau gần 1 năm dương lịch, thị giá cổ phiếu HDB đã tăng hơn 77%.

Thị giá cổ phiếu HDB đã tăng hơn 77% kể từ đầu năm. (Nguồn: Cafef)

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý 3 của HDBank đạt 4.490 tỷ, tăng 42,7% so với quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng 12.655 tỷ đồng, tăng 46,6% và hoàn thành 79,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỷ lệ ROE đạt 26,7%, ROA đạt 2,2% trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Mảng tài chính tiêu dùng tại HD SAISON tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với dư nợ tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 906 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ, ROE 22,9%, là công ty tài chính tiêu dùng hiệu quả dẫn đầu ngành. Công ty hiện sở hữu gần 26.000 điểm giao dịch tài chính tại 63 tỉnh thành, phục vụ trên 13 triệu khách hàng.

Tại 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của HDBank là 629 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Huy động vốn 559 nghìn tỷ, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 412 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm.

Ngược chiều, trên sàn HNX, cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico) bất ngờ ngắt chuỗi “thăng hoa”, nằm sàn.

Ngắt chuỗi "thăng hoa", cổ phiếu TKV bất ngờ giảm kịch sàn trong phiên 30/12. (Nguồn: Cafef)

Kết phiên 30/12, giá cổ phiếu KSV ở mức 118.800 đồng/cổ phiếu, giảm 10% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 179 nghìn đơn vị.

Trước đó, cổ phiếu KSV đã có chuỗi tăng điểm ấn tượng, thị giá liên tục bay cao kể từ đầu tháng 12.

Kết phiên 30/12, vốn hóa của Vimico lúc này đạt 23.760 tỷ đồng, giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. 

Trước đó, cổ phiếu KSV đã đạt đỉnh lịch sử 132.000 đồng/cp vào hôm 27/12, tăng 180% chỉ trong vòng một tháng và tăng 340% kể từ đầu năm.

Thị trường “cạn” thanh khoản, VN-Index rơi về sát mốc 1.270 điểm

Áp lực bán gia tăng ngay sau khi thị trường mở cửa, trong khi nhiều nhiều nhà đầu tư chọn phương án đứng ngoài cuộc chơi quan sát khiến thanh khoản trên thị trường xuống thấp, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt chưa đến 13.000 tỷ đồng. Sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn trên bảng điện tử, VN-Index “bốc hơi” hơn 3 điểm, rơi về sát mốc 1.270 điểm.

Kết phiên 30/12, chỉ số VN-Index giảm 3,12 điểm, xuống 1.272,02 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,99 điểm, xuống 228,14 điểm. Ngược dòng, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,53 điểm, lên 95 điểm.

Hôm nay, bảng điện tử phân hóa mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành gánh nặng của thị trường, với sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn, BID -2,3%, VIB -1,5%, SSB -1,18%, MBB -1%. Theo sau, các cổ phiếu VCB, TCB, TPB, ACB, SHB, BVB, … đều giảm dưới 1%.

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu HDB tăng trần 6,81%. Theo sau là các cổ phiếu STB +1,2%, LPB +1,77%, ABB +1,37%, OCB +0,46%, CTG +0,26%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán “chìm” trong sắc đỏ, với VIX -1,48%, APG -5,56%, OGC -3,3%, TCI -2,27%, BMS -1,8%, EVS -3,45%, SBS -2,04%, HBS -6,06%, VISG -3,35%, WSS -4%. Theo sau là các cổ phiếu giám dưới 1% như VND, CTS, ORS, VFS, DSC, HAC, CSI, SSI, MBS, VCI, …

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng bị sắc đỏ xâm chiếm, với SZC -2,11%, VPI -1,52%, KBC -1,45%, TCH -1,29%, NTL -1,32%, KHG -2,46%, .... Theo sau là các cổ phiếu giảm dưới 1% như VHM, NLG, DIG, SIP, CEO, IDC, …

Ngược dòng, cổ phiếu PDR +1,94%, VRC +1,32%, DXG +0,64%, KDH +0,98%, NLV +0,98%, HDC +0,8%, TDC +1,77%, …

Ngoài ra, thị trường ghi nhận một loạt các cổ phiếu bluechip tại các nhóm ngành khác giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay có VJC -1,09%, VSC -1,54%, GEX -1,03%, HVN -1,72%, BCG -1,08%, TCM -1,03%, HNG -1,64%, ANV -1,01%, DBC -1,58%, PVD -1,66%, TLG -3,04%, GEE -1,64%, SCS -1,29%, TNG -1,56%, ….

Ngược dòng thị trường, một số cổ phiếu bluechip thuộc các nhóm ngành khác được nhà đầu tư “gom” mạnh có VCG +1,37%, VTP +2,64%, ACV +1,7%, SAM +1,53%, VGC +1,01%, KSB +1,6%, CMG +1,13%, PAN +1,27%, SGT +6,94%, PVP +3,7%, …