Vợ Chủ tịch một công ty niêm yết muốn “gom” hàng triệu cổ phiếu trước thềm Đại hội cổ đông

Mới đây, Công ty Cổ phần City Auto (mã: CTF) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.

Cụ thể, bà Ngô Thị Hạnh, vợ ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT City Auto đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu CTF nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 5/6/2025 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thành công, bà Hạnh sẽ nâng lượng cổ phiếu CTF nắm giữ từ 150 nghìn cổ phiếu lên 6,15 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,16% lên 6,43% vốn.

Tạm tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 29/4 là 21.850 đồng/cp, bà Hạnh sẽ phải chi khoảng 131 tỷ đồng để tăng sở hữu tại công ty.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025 , CTF ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm mạnh 57% so với cùng kỳ xuống còn chưa đầy 3 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ là do trong quý 1/2025, thị trường ô tô vẫn chưa có sự hồi phục.

Ngày 20/5 tới đây, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Tp.HCM. Theo đó, CTF lên kế hoạch doanh thu đạt 8.600 tỷ, tăng 5% so với năm 2024, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 126 tỷ và 100,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 121% và 110% so với cùng kỳ. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2025 là 10%.