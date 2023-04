Cổ phiếu lao dốc và bị bán khống nhiều nhất thế giới: Chuyện gì đang xảy ra ở ngân hàng lớn thứ hai Canada?

Theo số liệu từ nhà cung cấp dữ liệu Ortex, hiện TD Bank đang là cổ phiếu ngân hàng bị bán khống nhiều nhất trên toàn thế giới. Hiện số tiền các quỹ đầu cơ đặt cược chống lại ngân hàng này đã lên đến 4,2 tỷ USD, trong khi đối với ngân hàng đứng số 2 là JPMorgan, con số chỉ là 2,3 tỷ USD.

Khoảng 4,1% cổ phiếu đang lưu hành của TD đang được các quỹ đầu cơ vay để bán khống. Các quỹ hi vọng kiếm lời được từ giao dịch bán khống bằng cách đi vay cổ phiếu từ 1 nhà đầu tư định chế, sau đó bán ra khi giá giảm và bỏ túi phần chênh lệch.

Một số chuyên gia phân tích lo ngại TD Bank có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang bao trùm các ngân hàng khu vực (regional bank) của Mỹ.

Tháng trước, sự sụp đổ của 2 ngân hàng khu vực là SVB và Signature Bank đã thổi bùng lên 1 cuộc khủng hoảng niềm tin. Hôm qua chính quyền Tổng thống Biden đã kêu gọi cần phải có những quy tắc quản lý nghiêm ngặt hơn để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

TD đang có dự định chi 13,4 tỷ USD để thâu tóm First Horizon, 1 ngân hàng khu vực của Mỹ. Tuy nhiên một số cổ đông của ngân hàng thôi thúc TD hãy hủy bỏ thương vụ này hoặc đàm phán lại để có mức giá thấp hơn.

Sau thương vụ, TD sẽ trở thành ngân hàng thương mại lớn thứ 6 ở Mỹ thay vì vị trí thứ 10 như hiện tại, theo thống kê của Cục dự trữ liên bang. Ngân hàng Canada lớn thứ 2 tại Mỹ là BMO, hiện đang đứng thứ 23 trong danh sách.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, giá cổ phiếu của TD đã giảm 15,7%, riêng trong tuần này giảm 3,4%. Cổ phiếu của BMO giảm lần lượt 15,8% và 2,2% trong cùng kỳ. Khoảng 2,9% cổ phiếu đang lưu hành của BMO đang được các quỹ đầu cơ vay, tương đương giá trị khoảng 1,8 tỷ USD.

Eric Compton, chuyên gia phân tích tại Morningstar, nói với Reuters: “Trong bối cảnh hiện nay, thương vụ TD mua First Horizon không mấy sáng sủa. TD là ngân hàng có nhiều rủi ro liên quan đến hệ thống ngân hàng khu vực nhất”.

Ngoài ra Compton lưu ý TD còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại Charles Schwab. Cổ phiếu của công ty môi giới thuộc hàng lớn nhất trên thị trường hiện nay cũng đã giảm 40% từ đầu năm đến nay. Trong tài liệu mới nhất nộp lên SEC, Charles Schwab cho biết có tới 28 tỷ USD lỗ chưa thực hiện.

Tại Canada, lãi suất cơ bản đã tăng từ mức gần 0 trong năm 2020 lên gần 5%. Điều này đặc biệt quan trọng đối với TD Bank vì các khoản thế chấp có lãi suất thả nổi chiếm tới 44,2% tổng số lượng vay thế chấp ở Canada, trong khi TD là ngân hàng cho vay thế chấp lớn thứ 2 ở Canada. 

Theo 1 khảo sát mới đây của Yahoo, 45% người Canada có khoản vay thế chấp được hỏi cho biết sẽ phải bán nhà trong 9 tháng tới vì áp lực lãi suất quá lớn.

Nếu điều này trở thành sự thật, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với TD Bank.

Toronto - Dominion Bank (TD Bank) là ngân hàng đa quốc gia hàng đầu Canada, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho hơn 27 triệu khách hàng trên toàn thế giới.





Ngân hàng ra đời năm 1955, sau khi 2 ngân hàng The Bank of Toronto và The Dominion Bank sáp nhập. Trụ sở TD được đặt ở Toronto, Canada.