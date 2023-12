Cổ phiếu LDG dư bán sàn gần 39 triệu cổ phiếu sau thông tin Chủ tịch HĐQT bị khởi tố

Sau thông tin Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ngay lập tức chịu áp lực bán mạnh và rơi vào tình trạng sàn "trắng bên mua". Dư bán sàn tại thời điểm 9h55 sáng lên đến gần 39 triệu đơn vị, tương đương 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Hiện tại, cổ phiếu này đang giao dịch tại mức 3.450 đồng/cp, giảm gần một nửa so với đỉnh một năm đạt được hồi giữa tháng 8. Vốn hoá thị trường tương ứng chưa đến 900 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ lên đến gần 2.600 tỷ.

Trước đó, vào ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về "Tội lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khánh Hưng nằm trong việc mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ vỏn vẹn gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 246 tỷ, lỗ sau thuế 209 tỷ đồng. Giai đoạn đỉnh cao của LDG đạt được vào giai đoạn 2018-2019 khi lợi nhuận sau thuế của 2 năm này đều đạt hơn 600 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, LDG mới đây đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng 130 triệu đồng do

(1) Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (LDG công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022).

(2) Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của LDG thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa LDG và một số cá nhân là người nội bộ của công ty). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này).