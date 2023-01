Cổ phiếu ngành than khai xuân rực rỡ nhờ báo lãi 2022 tưng bừng

Trên thị trường chứng khoán, sau phiên giao dịch ngày 27/1, hàng loạt cổ phiếu ngành than đồng loạt tăng kịch trần, sang đến hôm nay (30/1) cổ phiếu ngành than lại tiếp tục đua sắc tím.

Trong đó, CLM đang tăng mạnh nhất 10%, hàng loạt các cổ phiếu cùng ngành đều tăng gần 10% như CST, THT, NBC, TVD, TC6, TDN, HLC, NBC.

Cổ phiếu ngành than tăng mạnh có một phần nguyên nhân chính đến từ hoạt động kinh doanh tích cực của các công ty trong ngành.

Lãi quý 4 vượt trội, thậm chí đạt kỷ lục

Các công ty than đã đồng loạt công bố kết quả tăng trưởng mạnh trong quý IV/2022.

Tăng trưởng mạnh nhất trong quý 4/2022 là Than Cọc Sáu (TC6) với lợi nhuận gấp 10 lần cùng kỳ. Điều này là do biên lợi nhuận tăng mạnh lên 33% trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ ở mức 9%.

Tiếp theo là Than Cao Sơn (CST) đã lãi ròng 168 tỷ đồng, tăng trưởng 154% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng tăng mạnh lên 13%.

Trong khi đó, Than Vàng Danh (TVD) lãi ròng 148 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Than Hà Tu (THT) và Than Núi Béo (NBC) cũng ghi nhận lợi nhuận ròng tăng tương ứng 96% và 70%. Than Đèo Nai (TDN) cũng có lãi 37 tỷ đồng tăng mạnh so với con số lỗ 1 tỷ đồng của quý 4/2021.

Cá biệt có trường hợp của Than Hà Lầm (HLC) báo lãi ròng giảm 85% xuống mức 12 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh ấn tượng này, đa phần các doanh nghiệp than đều cho biết nhờ sản lượng than khai thác, tiêu thụ tăng mạnh và Tập đoàn TKV điều chỉnh giá bán than.

Ngoại trừ Than Cao Sơn (CST) có doanh thu sụt giảm 27% trong quý 4, các doanh nghiệp còn lại đều đồng loạt có doanh thu tăng trưởng cao trong đó ấn tượng nhất là mức tăng trưởng doanh thu của CLM, doanh thu thuần quý 4 của CLM đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 391% so với cùng kỳ.

Tiếp đó có thể kể đến mức tăng trưởng 69% của Than Mông Dương, 49% của Than Vàng Danh.

Một năm trọn vẹn, lãi vượt xa kế hoạch

Không chỉ riêng quý 4 thường là quý mùa vụ của các doanh nghiệp than mà tính chung cả năm nhóm ngành này cũng đã về đích rất ấn tượng.

Theo đó Than Cao Sơn và Coalimex chia nhau 2 vị trí dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

Mặc dù Than Cao Sơn (CST) dẫn đầu về lợi nhuận nhưng mức tăng trưởng ấn tượng nhất thuộc về CLM khi doanh nghiệp này lãi sau thuế là 337 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cùng kỳ 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của CLM trong năm 2022 là 30.672 đồng, thuộc top những công ty có EPS cao nhất sàn chứng khoán.

Cá biệt có trường hợp của Than Cọc Sáu mặc dù lãi cao kỷ lục trong quý 4 nhưng không đủ để cứu khoản lỗ lớn trong quý 3 khiến cả năm doanh nghiệp này lãi vỏn vẹn chưa đến 400 triệu đồng.

Nhờ kết quả lãi cao mà đa phần các doanh nghiệp than cùng vượt xa các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2022.