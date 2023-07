Cổ phiếu ô tô kỳ vọng hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi?

Kỳ vọng KQKD doanh nghiệp ô tô khởi sắc nhờ loạt chính sách ưu đãi. Ảnh: Báo Đầu tư.

Theo VAMA, sản lượng bán ô tô tại thị trường trong nước 5 tháng 2023 giảm 36% so với cùng kỳ, đạt 113.527 chiếc. Trong đó, doanh số bán xe cá nhân và xe lắp ráp (CKD) giảm 43%/40% so với cùng kỳ trong 5 tháng năm 2023, chủ yếu do kết thúc ưu đãi giảm thuế trước bạ và nhu cầu yếu do lãi suất cho vay mua ô tô cao.

Một thành viên khác ngoài VAMA là TC Group - đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai cũng ghi nhận kết quả không khả quan trong 5 tháng năm 2023. Doanh số bán hàng của Huyndai chỉ đạt 22.903 chiếc (-28,6% so với cùng kỳ) trong 5 tháng 2023. Trong khi đó, VinFast bán được 8.483 chiếc trong 5T23 (-30,4%) do ngừng bán xe máy xăng từ cuối quý IV/2022.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023, cả nước đã nhập khẩu 15.228 chiếc ô tô các loại, đạt kim ngạch 355,4 triệu USD, (+23,2% về lượng và +36,8% về trị giá). Nhìn chung, Việt Nam đã nhập khẩu 61.974 ô tô nguyên chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ trong 5 tháng 2023. Để giải bài toán tồn kho cao, các hãng xe và nhà phân phối đang áp dụng chính sách giảm giá mạnh, lên tới 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn khác. Tuy nhiên, VNDirect cho rằng doanh số bán ô tô sẽ tiếp tục ảm đạm trong tháng 6/2023 do nhu cầu vẫn yếu.

Doanh số ô tô Việt Nam có thể chạm đáy từ quý III/2023

Ngày 23/5/2023, NHNN đã quyết định điều chỉnh giảm một số lãi suất điều hành như lãi suất tái cấp vốn (giảm 0,5 điểm %), trần lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng (giảm 0,5 điểm %).

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng đã tiếp tục giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ tháng 5/2023. Hiện mặt bằng chung lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng niêm yết tại các ngân hàng thương mại đã giảm xuống dưới 8%/năm. VNDirect kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm trong nửa cuối năm 2023, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng xa xỉ như ô tô.

Ngoài ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Cụ thể, thời hạn nộp thuế môn bài phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 chậm nhất là ngày 20/11/2023. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2023 đến hết năm nay. Hết thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp số thuế này sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành. Từ năm 2020, đây là lần thứ 4 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn nhằm hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài ra, Chính phủ đã thông qua đề án giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước, có hiệu lực từ 1/7 đến hết năm 2023. Trước đó, sau khi được áp dụng giảm lệ phí trước bạ trong nửa cuối 2020 và 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số bán ô tô toàn thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, doanh số bán ô tô con trong nửa cuối 2020 đạt 189.451 chiếc, tăng 76% so với 6 tháng 2020 và 33% so với cùng kỳ, trong khi con số này trong 6 tháng 2022 đạt 252.932 chiếc ( tăng 36% so với cùng kỳ). Do đó, VNDirect kỳ vọng các chính sách ưu đãi từ Chính phủ sẽ là động lực chính cho sự phục hồi của ngành ô tô trong nửa cuối 2023.

Xe điện dần trở thành xu thế trong tương lai không xa

Doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu trong Q1/23 tăng 32% so với cùng kỳ, theo nghiên cứu mới nhất của Counterpoint. Cứ bảy chiếc xe được bán trong Q1/23 thì có một chiếc là xe điện. Xe điện chạy bằng pin (BEV) chiếm 73% tổng doanh số bán xe điện trong quý, trong khi xe điện lai plug-in (PHEV) chiếm phần còn lại.

Cơ quan Phương tiện Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ tăng lên 14 triệu chiếc vào năm 2023, tăng 35% so với cùng kỳ và đạt tổng thị phần khoảng 18% doanh số toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng công ty sản xuất EV lớn như Vingroup (VIC-HOSE) sẽ tận dụng xu hướng EV. Hiện tại, Vinfast đang sở hữu loạt sản phẩm xe phổ thông từ phân khúc A đến E, bao gồm VFe34, VF3, VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9.

Đầu tư cổ phiếu ô tô nào?

VNDirect kỳ vọng cổ phiếu HAX sẽ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi của Chính phủ khi hầu hết các mẫu xe của HAX đều được lắp ráp trong nước.

HAX là nhà phân phối Mercedes-Benz số 1 Việt Nam với gần 40% thị phần. VNDirect kỳ vọng lợi nhuận ròng của HAX sẽ phục hồi từ quý III/2023 nhờ hưởng lợi lớn từ chính sách ưu đãi của Chính phủ do hầu hết các mẫu xe của HAX đều được lắp ráp tại Việt Nam.

Thêm vào đó, GLC300 model 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị thị trường SUV hạng sang trong nửa cuối 2023-24 nhờ sự vượt trội về thiết kế và giá bán.

Trong khi đối với VEA, VNDirect cho rằng Toyota sẽ tiếp tục giành thị phần trong nửa cuối 2023-24 nhờ các tính năng/giá hấp dẫn như Corolla Cross (CBU, SUV nhỏ gọn) và Veloz (CBU, MPV) và tận dụng lợi thế từ việc giảm thuế trước bạ.

Trong khi đối với VEA, VNDirect cho rằng Toyota sẽ tiếp tục giành thị phần trong nửa cuối 2023-24 nhờ các tính năng/giá hấp dẫn như Corolla Cross (CBU, SUV nhỏ gọn) và Veloz (CBU, MPV) và tận dụng lợi thế từ việc giảm thuế trước bạ.

VEA hiện đang sở hữu cổ phần với 3 doanh nghiệp lớn gồm Honda Việt Nam 30%, Toyota Việt Nam (20%) và Ford Việt Nam (20%). VNDirect cho rằng Toyota sẽ tiếp tục giành thị phần trong nửa cuối 2023-24 nhờ các tính năng/giá hấp dẫn như Corolla Cross (CBU, SUV nhỏ gọn) và Veloz (CBU, MPV) và tận dụng lợi thế từ việc giảm thuế trước bạ.

Về phía HUT, ĐHĐCĐ năm 2023 của doanh nghiệp này đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 22.500 tỷ đồng và 600 tỷ đồng (+400% so với cùng kỳ) nhờ nhận sáp nhập SVC Holding. SVC Holding là công ty mẹ của Savico (SVC) - đại lý phân phối của nhiều hãng xe Toyota, Ford, Hyundai và Honda, Volvo với 62 showroom tại Việt Nam.

HUT và VETC đã hoàn thành đưa vào khai thác hệ thống ETC trên cả 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, triển khai thu phí tự động từ tháng 8/2022. Năm 2023, Tasco đặt mục tiêu dự án VETC có lãi sau gần 7 năm vận hành.