Sau nhịp đi ngang, cổ phiếu PAN Group (mã PAN) của ông Nguyễn Duy Hưng bất ngờ có phiên bứt phá mạnh với thanh khoản đột biến. Cổ phiếu này tăng kịch trần “trắng bên bán” lên mức 29.350 đồng/cp, cao nhất trong hơn 3 năm kể từ tháng 4/2022. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Còn nhớ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của PAN Group hồi cuối tháng 4, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng nói rằng “Hy vọng năm 2025 giá cổ phiếu PAN sẽ tốt hơn” . Từ đó đến nay, cổ phiếu này đã tăng gần 30%.

“Điều đó không có nghĩa là công ty có thể làm được gì với giá cổ phiếu, nhưng trên góc nhìn của nhà đầu tư, khi người ta hết quan tâm đến những thứ phát triển nóng, nhiều rủi ro, đến thời điểm nào đó toàn thế giới sẽ quay lại những giá trị liên quan đến vấn đề sinh tồn như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước… Đó là cơ hội để PAN Group bứt phá trong năm nay và những năm tiếp theo” , Chủ tịch PAN Group nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình năm 2025, lãnh đạo PAN Group dự báo đây sẽ là giai đoạn đầy thách thức, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Lạm phát và lãi suất tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao, tạo áp lực lên tỷ giá và chi phí tài chính trong nước. Thị trường nội địa dù được hỗ trợ bởi chính sách kích cầu vẫn phục hồi chậm.

Tuy nhiên, ở kịch bản tích cực, PAN Group kỳ vọng thị trường xuất khẩu và nội địa sẽ thuận lợi hơn, các chính sách thuế của Mỹ không ảnh hưởng trọng yếu, mở ra cơ hội tăng trưởng vượt kế hoạch. Do đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 17.256 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 4% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành mục tiêu, doanh nghiệp này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Trà My cho biết PAN Group đạt doanh thu thuần 4.119 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận ròng đạt 108 tỷ đồng, tăng trưởng 29%, hoàn thành 16% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ các công ty con trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp, cùng với đóng góp từ công ty mới hợp nhất Antani.

Theo kế hoạch, PAN Group sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 5% (500 đồng/cổ phiếu) cho năm 2025. Đối với năm 2024, doanh nghiệp này sẽ chia cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương ứng tổng chi hơn 104 tỷ đồng – là năm thứ 2 liên tiếp duy trì mức này sau giai đoạn gián đoạn 2021-2022.