Cổ phiếu tăng phi mã từ đầu năm, 1 DN địa ốc trên sàn chốt đơn thuê 1.000 xe VinFast từ công ty của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đà Nẵng, ngày 28/03/2025 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF - tên trước đây là FGF) đã ký kết thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast để phát triển mô hình du lịch xanh. Đây cũng là hợp đồng lớn đầu tiên của Green Future tại Đà Nẵng chỉ sau 3 ngày chính thức ra mắt địa bàn.

Theo thỏa thuận, Green Future sẽ bàn giao trước cho First Real 300 xe để cùng hợp tác thúc đẩy mô hình du lịch xanh, mang đến trải nghiệm di chuyển bền vững và tiện lợi cho khách hàng. Số xe còn lại sẽ được bàn giao bổ sung ngay trong năm 2025.

Toàn bộ đội xe sẽ do hai công ty thành viên của First Real trực tiếp vận hành, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt An Group và Công ty Cổ phần Green Motion, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và đồng bộ trong vận hành, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh tại Đà Nẵng.

Là đơn vị có thế mạnh trong phát triển bất động sản tại khu vực miền Trung và sở hữu hệ sinh thái du lịch đẳng cấp, First Real sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê xe và đưa đón khách bằng dàn ô tô điện VinFast thuê từ Green Future, qua đó góp phần giảm phát thải và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, First Real cũng sẽ kết hợp với các đơn vị lữ hành trong nước, quốc tế để mở rộng mạng lưới cho thuê ô tô điện Green Future, bổ sung các điểm giao nhận xe linh hoạt trong hệ sinh thái của First Real và Vingroup, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, nâng cao tiện ích và trải nghiệm.

Đà Nẵng là địa phương thứ ba Green Future chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe và kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.