Cổ phiếu Tôn Đông Á (GDA) tăng 15% trong phiên đầu, bộ 3 doanh nghiệp lớn nhất ngành tôn đều đã lên sàn

Sáng nay ngày 7/9/2023, gần 115 triệu cổ phiếu CTCP Tôn Đông Á (GDA) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với giá chào sàn 30.000 đồng/cp. Chốt phiên giao dịch đầu tiên, GDA tăng 15% lên 34.600 đồng, tương ứng vốn hóa đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng - thuộc Top 5 công ty thép niêm yết có vốn hoá lớn trên sàn.

Được biết, Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á, được thành lập ngày 5/11/1998. Tới năm 2018, Công ty đã nâng tổng công suất của hai nhà máy lên 850.000 tấn/năm bao gồm 4 dây chuyền mạ kẽm/nhôm kẽm với công nghệ lò ủ NOF, 4 dây chuyền mạ màu, 1 dây chuyền tẩy rỉ, 2 dây chuyền cán nguội, 2 dây chuyền xả băng và 1 dây chuyền chia cuộn.

“Trải qua quá trình hoạt động gần 25 năm, đến nay sản phẩm của Công ty được phân phối bởi hệ thống hơn 1.700 đại lý trên khắp cả nước và có mặt tại hơn 50 quốc gia, trong đó bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Úc và các nước châu Âu …”, đại diện GDA cho biết thêm.

Theo dữ liệu thị phần tôn Việt Nam năm 2022, GDA hiện là doanh nghiệp đứng thứ 3 về năng lực sản xuất 800.000 tấn/năm. Tuy nhiên, nếu so sánh về sản lượng kinh doanh thực tế, Công ty đang đứng thứ hai tại thị trường nội địa.

Việc đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán là bước đi trong chiến lược mở ra cơ hội mới để Công ty phát triển. Theo kế hoạch đề ra, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba với công suất 1,2 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô trong tương lai.

Trong đó, dự án đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba được chia làm 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng và triển khai từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được xét duyệt đầu tư. Trước mắt, giai đoạn 1 dự kiến triển khai trong 2 năm với công suất khoảng 350.000 tấn/năm.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất tôn, trong những năm gần đây, GDA cũng tham gia và mở rộng sản phẩm tôn thép cung ứng ngành sản xuất thiết bị gia dụng.

Quy mô tài sản lớn nhưng vốn hoá thấp khi lượng cổ phiếu niêm yết còn tương đối ít

So với các doanh nghiệp cùng ngành trên sàn, GDA có quy mô tài sản tương đương nhưng vốn hoá lại tương đối thấp. Trong đó, vốn hoá của GDA đang thấp hơn 72% so với Hoa Sen (HSG), thấp hơn gần 34% so với Thép Nam Kim (NKG)… và chỉ nằm trong Top 5 Công ty có vốn hoá lớn trên sàn.

Song, tính trên tổng số niêm yết là 115 triệu cổ phiếu, nhóm cổ đông lớn sở hữu lên tới 65% vốn điều lệ cho thấy tỷ lệ trôi nổi GDA thấp. Trong khi đó, nếu loại trừ sở hữu cổ đông lớn, lượng cổ phiếu bên ngoài của HPG lên tới 3,8 tỷ cổ phiếu, của HSG là 511 triệu cổ phiếu, của NKG là 213 triệu cổ phiếu, của POM là 130 triệu cổ phiếu…