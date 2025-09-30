Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu trụ 'nghỉ ngơi', chứng khoán lập tức giảm điểm

30-09-2025 - 18:10 PM | Thị trường chứng khoán

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (30/9) giảm gần 5 điểm trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công. Cổ phiếu trụ nhóm Vingroup cũng giảm sức ảnh hưởng, dù VRE tăng trần.

Chỉ số chính giằng co trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công chịu áp lực bán lớn. Các mã như DXG, CII, CEO, PDR, SCR giảm 2-5%, trong khi NVL và nhiều cổ phiếu đầu cơ trong ngành cũng mất điểm.

Thậm chí, nhóm có ảnh hưởng lớn đến thị trường như cổ phiếu họ Vingroup cũng không duy trì được sức nóng. VIC đóng cửa chỉ tăng 1,2% lên 174.900 đồng/cổ phiếu, vẫn đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, nhưng đóng góp chỉ còn gần 2 điểm. VHM nhích nhẹ 1,1%.

Cổ phiếu trụ 'nghỉ ngơi', chứng khoán lập tức giảm điểm- Ảnh 1.

VIC thu hẹp đà tăng, sức ảnh hưởng sau chuỗi phiên tăng mạnh.

Trong khi đó, VRE gây chú ý khi tăng trần 7% lên 32.100 đồng/đơn vị. Tuy vậy, do tỷ trọng thanh khoản, vốn hoá không đủ lớn, đà tăng này chưa đủ để nâng đỡ thị trường. Với việc VIC “tạm nghỉ”, thị trường chưa tìm thấy nhóm ngành hay mã cổ phiếu đủ mạnh để dẫn dắt thay thế.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, chứng khoán có phần tích cực hơn. Sắc xanh trở lại ở những mã được giao dịch nhiều nhất như MBB, SHB, TPB. Tuy nhiên, mức tăng chỉ trên tham chiếu. Ở chiều ngược lại, TCB, VCB, CTG giảm giá tạo lực cản.

Nhóm chứng khoán cũng tăng nhẹ khi SSI, VND, VIX, MBS tăng 1-3%. Chứng khoán Việt Nam đang đứng trước thời điểm quan trọng, FTSE Russell sẽ công bố kết quả xét nâng hạng thị trường vào thứ Tư tuần tới (8/10).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,78 điểm (0,29%) xuống 1.661,7 điểm, HNX-Index giảm 1,99 điểm (0,72%) xuống 273,16 điểm. UPCoM-Index tăng 0,17 điểm (0,16%) lên 109,46 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 32.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với phiên trước

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, liên tục bán ròng trong tháng 9. Giá trị bán ròng hôm nay hơn 1.278 tỷ đồng, tập trung vào KDH, HPG, FPT, SSI, VHM…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Cuộc họp quyết định việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn ra trong tuần này

Chú ý: Cuộc họp quyết định việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn ra trong tuần này Nổi bật

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa Nổi bật

Phiên 30/9: Tự doanh CTCK bán ròng nửa nghìn tỷ, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 30/9: Tự doanh CTCK bán ròng nửa nghìn tỷ, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

17:21 , 30/09/2025
Thuế và khai báo tài sản số: Những hướng dẫn mới về thuế đối với nhà đầu tư tiền số

Thuế và khai báo tài sản số: Những hướng dẫn mới về thuế đối với nhà đầu tư tiền số

17:08 , 30/09/2025
Vincom Retail tăng kịch trần sau thông tin nhận cổ tức khổng lồ 4.500 tỷ đồng

Vincom Retail tăng kịch trần sau thông tin nhận cổ tức khổng lồ 4.500 tỷ đồng

15:50 , 30/09/2025
Phiên 30/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, "xả" gần 400 tỷ tại một cổ phiếu bất động sản

Phiên 30/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, "xả" gần 400 tỷ tại một cổ phiếu bất động sản

15:45 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên