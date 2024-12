Cổ phiếu VietinBank lên cao nhất lịch sử

Ảnh minh họa

Phiên giao dịch hôm nay 25/12 chứng kiến diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu CTG của VietinBank. Theo đó, cổ phiếu này đã bật tăng mạnh mẽ hơn 5,5% lên mức cao kỷ lục 38.200 đồng/cp (giá đã điều chỉnh theo cổ tức).

Với diễn biến trên, CTG là mã tăng giá mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm VN30. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng tổng cộng 41% và là một trong những mã ngân hàng tăng mạnh nhất trong năm 2024.

Diễn biến cổ phiếu CTG của VietinBank (Nguồn: HSC)

Liên quan đến cổ phiếu này, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank mới đây cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023; tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Với gần 15%, VietinBank là ngân hàng có tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng có thể sẽ sớm thực hiện chia cổ tức. Trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết đã hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ đối với VietinBank.

Trong năm 2024, VietinBank chưa thực hiện đợt chi trả cổ tức nào Lần chia cổ tức gần nhất của "ông lớn" này là vào tháng 12/2023 với nguồn chi trả là lợi nhuận còn lại của năm 2020, giúp vốn điều lệ tăng lên 53.700 tỷ đồng.

Ở đại hội cổ đông vừa qua, Chủ tịch Trần Minh Bình cho biết VietinBank đã nhận được ý kiến của NHNN và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 (11.678 tỷ đồng) để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 12.330 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.

Nếu được chấp thuận và thực hiện xong hai kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên trên 77.700 tỷ đồng

Ngoài cổ phiếu CTG của VietinBank, phiên giao dịch 25/12 cũng ghi nhận nhiều mã ngân hàng tăng giá mạnh như STB (4,5%), MBB (2,3%), TPB (2,2%), HDB (2,1%), LPB (2,1%).