Cổ phiếu VPG “chất sàn” sau tin Chủ tịch và Tổng Giám đốc đồng loạt bị khởi tố

Ngay từ khi mở cửa phiên 4/6, cổ phiếu VPG của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã giảm kịch sàn phiên thứ 2 liên tiếp về mốc 10.400 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh nhỏ giọt chỉ đạt khoảng 340 nghìn cổ phiếu trong khi lượng dư bán giá sàn “chất” lên tới gần 6 triệu đơn vị tại thời điểm 10h45p.

Cổ phiếu VPG giảm kịch sàn phiên sáng 4/6.

Cổ phiếu VPG liên tiếp giảm hết biên độ sau thông tin Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc công ty bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 2/6, căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ” đối với 8 bị can xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.

Từ trái qua phải, trên xuống dưới: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Bình, Ngô Tiến Cương, Nguyễn Duy Nghiệp, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Văn Đức, Lê Xuân Định, Nguyễn Trường Giang. (Ảnh: Bộ Công an).

Trong số này, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT VPG và ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc VPG cùng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. Các cá nhân khác như ông Ngô Tiến Cương (Giám đốc Tiến Đại Phát), ông Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Nông sản An Bình), ông Nguyễn Xuân Tốt (Giám đốc Trung Thành Thái Nguyên) cũng bị khởi tố cùng tội danh Đưa hối lộ.

Ngoài ra, ông Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty Việt Trung, bị khởi tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Lê Xuân Định về tội môi giới hối lộ và ông Nguyễn Trường Giang, cựu Trưởng phòng Quản lý chất lượng và đo lường của Việt Trung, về tội nhận hối lộ.

Thông tin khởi tố được công bố chỉ một ngày sau khi ông Nguyễn Văn Bình có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân. HĐQT VPG đã thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ, thành viên HĐQT và là vợ ông Bình, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 3/6.

Dù vậy, ông Bình hiện vẫn là thành viên HĐQT và đang nắm giữ gần 26% vốn VPG, trong khi bà Lệ sở hữu khoảng 4,5%.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, Việt Phát ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Doanh thu thuần đạt 4.625 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng, gấp gần 12 lần. Nguyên nhân là nhờ doanh thu bất động sản và tài chính tăng mạnh.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Việt Phát cho biết doanh thu năm 2024 đạt 16.257 tỷ đồng, tăng 156,5% so với năm 2023. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế là 108,6 tỷ đồng, tăng 461,5%. Nói về mức tăng đột biến hơn 400% này, Việt Phát cho biết năm 2024 có doanh thu bất động sản, trong khi năm 2023 không có. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mặt hàng quặng sắt tăng 672,8%.

Được biết, Việt Phát được thành lập từ năm 2008, bắt đầu với lĩnh vực vận tải nội địa rồi mở rộng sang khoáng sản, bất động sản và xây dựng. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư nhiều dự án nhà ở tại Hải Phòng, đồng thời từng hợp tác cùng AeonMall Việt Nam tại các dự án trung tâm thương mại ở Hải Phòng, Biên Hòa và Hạ Long.