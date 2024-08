Cơ quan Công an cảnh báo hành vi lợi dụng hội nhóm trên mạng hô hào đầu tư mua cổ phiếu để thao túng giá

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, có phân công nhiệm vụ cụ thể, lợi dụng tính ẩn danh và phổ cập của không gian mạng để hoạt động.

Cơ quan Công an đang quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành điều tra cũng mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư. Cơ quan Công an khuyến cáo nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khám phá vụ thao túng thị trường chứng khoán tại mã cổ phiếu CMS, bắt 7 đối tượng. Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan cũng như làm rõ hành vi thao túng các mã cổ phiếu khác của nhóm đối tượng này.