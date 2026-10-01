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Cơ quan Công an phát thông báo 'khẩn': Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức!

| | Kinh tế số

Công an TP.Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo nhắm trực tiếp vào các gia đình có con nhỏ.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, thời gian gần đây xảy ra trường hợp đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại cho người dân yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin để được cấp định danh điện tử cho trẻ.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến người dân, tự xưng là cán bộ Công an làm công tác quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến yêu cầu cập nhật thông tin định danh điện tử cho con em.

Một số trường hợp phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo dữ liệu căn cước của học sinh bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc cần "xác thực gấp", sau đó yêu cầu phụ huynh truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, để tạo lòng tin với người dân, một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh, trang phục giống lực lượng Công an nhân dân để gọi video; thậm chí giả mạo cả số điện thoại cơ quan nhà nước nhằm đánh lừa nạn nhân.

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đây là thủ đoạn không mới, tuy nhiên nếu phụ huynh mất cảnh giác, làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể bí mật chiếm quyền điều khiển điện thoại, thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học, mã OTP và thực hiện hành vi chuyển tiền khỏi tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần lưu ý:

1. Không làm thủ tục định danh điện tử cho trẻ theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội.

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi bắt buộc phải được thực hiện TRỰC TIẾP tại cơ quan Công an để xác thực thông tin theo đúng quy định.

2. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng do người khác gửi và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP.

3. Không chuyển tiền, không nộp "phí kích hoạt", "phí xác thực" hoặc bất kỳ khoản tiền nào theo yêu cầu của người gọi điện.

4. Không tải ứng dụng dịch vụ công từ các nguồn không chính thống (ngoài App Store hoặc Google Play)

5. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh kiểm chứng. Không làm theo hướng dẫn của đối tượng; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an để được xác minh, hướng dẫn.

Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, người dân hãy đến Cơ quan Công an trình báo để được hướng dẫn xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Hoàng Nguyễn

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