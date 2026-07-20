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Cơ quan Thuế đề nghị người dân kiểm tra ngay thông tin thu nhập trên eTax Mobile

| | Kinh tế số

Cơ quan thuế ghi nhận một số trường hợp thông tin thu nhập và thông tin nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN chưa chính xác với thực tế; đồng thời phát sinh trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để kê khai các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Cơ quan Thuế đề nghị người dân kiểm tra ngay thông tin thu nhập trên eTax Mobile- Ảnh 1.

Cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, thông qua tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người nộp thuế, cơ quan thuế ghi nhận một số trường hợp thông tin thu nhập và thông tin nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN chưa chính xác với thực tế; đồng thời phát sinh trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để kê khai các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Những sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế, hoàn thuế, xác nhận thu nhập cũng như các giao dịch khác của cá nhân.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót trong thông tin thu nhập và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế chủ động dành thời gian rà soát thông tin thu nhập của mình trên ứng dụng eTax Mobile đối với các năm từ 2021 đến 2025.

Trường hợp phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai thu nhập không đúng thực tế, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile để cơ quan thuế kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo Cục Thuế, việc phản ánh được thực hiện hoàn toàn trực tuyến đối với từng nguồn thu nhập được tra cứu, giúp người nộp thuế thuận tiện trong quá trình theo dõi, đối chiếu và bảo vệ quyền lợi của mình.

Thông tin phản ánh của người nộp thuế sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập có liên quan để thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai chưa đúng thực tế, bảo đảm thông tin thu nhập của cá nhân được ghi nhận chính xác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP hoặc các thông tin xác thực khác cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Thận trọng khi ký kết hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng với mục đích không rõ ràng.

Người nộp thuế không tiếp tay, cho mượn, cho thuê hoặc cho phép sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hoạt động kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.

Ngành Thuế cam kết tiếp nhận, xem xét và xử lý các phản ánh một cách nghiêm túc, khách quan, khẩn trương theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và phối hợp với các tổ chức chi trả thu nhập và các đơn vị liên quan để kịp thời làm rõ, khắc phục sai sót, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.


Theo Thúy Hằng

Báo Đại Đoàn Kết

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