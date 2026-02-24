Cơ quan thuế thông báo loạt thay đổi đáng chú ý từ năm 2026, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần biết

Theo thông báo, nhiều quy định mới liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế, kế toán và xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ có hiệu lực trong năm 2026 hoặc áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2025.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị quyết 198/2025/QH15 và Nghị định 20/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ hoạt động này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ưu đãi áp dụng liên tục từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 362/2025/NĐ-CP quy định bãi bỏ việc kê khai, nộp lệ phí môn bài từ năm 2026 trở đi.

Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng

Theo quy định áp dụng từ ngày 17/5/2025, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân. Chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngưỡng doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là từ 500 triệu đồng/năm trở xuống.

Biểu thuế lũy tiến từng phần được giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Một số khoản thu nhập được miễn thuế gồm tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm theo quy định; thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon, trái phiếu xanh hoặc từ dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Quy định mới về quản lý thuế và hóa đơn

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định phân nhóm người nộp thuế theo ngành nghề, quy mô doanh thu và mức độ tuân thủ pháp luật để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Mã số thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được xác định là số định danh cá nhân theo quy định về căn cước.

Thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút từ 10 năm xuống còn 5 năm. Cơ quan thuế triển khai tính năng tự động điền tờ khai đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Trường hợp sàn không có chức năng thanh toán, cá nhân và hộ kinh doanh phải trực tiếp đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Nghị định 310/2025/NĐ-CP bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó quy định một số trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm nhưng chỉ bị xử phạt một hành vi; quy định tình tiết tăng nặng đối với vi phạm có quy mô lớn và mức phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn.

Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Thuế GTGT số 149/2025/QH15 quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Một số trường hợp bán nông sản chưa qua chế biến cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế đầu vào.

Nghị định 174/2025/NĐ-CP tiếp tục giảm 2% thuế suất GTGT từ 10% xuống còn 8% trong giai đoạn từ 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT có điều chỉnh, trong đó bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 bổ sung một số hàng hóa chịu thuế như trực thăng, tàu lượn và nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml theo tiêu chuẩn TCVN. Thuế suất đối với rượu, bia và một số mặt hàng được điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2031.

Quy định về kế toán và mục lục ngân sách

Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế Thông tư 200/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định đổi tên "Bảng cân đối kế toán" thành "Báo cáo tình hình tài chính", bổ sung quy định về quản trị và kiểm soát nội bộ trong kế toán doanh nghiệp.

Thông tư 130/2025/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới, sửa đổi, bổ sung các mã mục, tiểu mục và loại, khoản để phục vụ theo dõi, báo cáo theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn chủ động nghiên cứu, cập nhật để áp dụng các chính sách thuế mới từ năm 2026; trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.



