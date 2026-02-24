Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và 3 tập đoàn khác "nhận lệnh" từ Phó Thủ tướng: Phải làm được việc này trong năm 2026

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn

Tại buổi làm việc cùng 4 tập đoàn gồm Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Tập đoàn trong năm 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, đòi hỏi các Tập đoàn phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vươn tới những tầm cao mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại Tập đoàn EVN, năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Phó Thủ tướng đề nghị EVN phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn điện trên 15% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% và đáp ứng nhu cầu điện cho các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu EVN phải hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án nguồn điện, đường dây truyền tải được giao làm chủ đầu tư; sớm bắt tay triển khai có hiệu quả Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hướng tới làm chủ về công nghệ này. Đồng thời, tập đoàn cần tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc trong mua bán điện và hợp tác với ASEAN trong phát triển mạng lưới điện.

Với Petrovietnam, năm 2025 là lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu, ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP. Đây cũng là doanh nghiệp phi ngân hàng có tài sản lớn nhất Việt Nam, là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao nhất cả nước. Vốn chủ sở hữu hợp nhất ước đạt 587 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6%, so với năm 2020, chiếm 32,4% tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Petrovietnam phát huy vai trò tiên phong, trụ cột, đi đầu; tiên phong trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số, tham gia chuỗi giá trị, tạo hệ sinh thái phát triển công nghiệp dầu khí.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Petrovietnam tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác, cùng các tập đoàn khác lớn mạnh hơn; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác Algeria và Kuwait theo các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Với Vinachem, giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn năm 2025 ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước.

Đáng chú ý, Công ty Mẹ – Vinachem đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ Vinachem phải tiếp tục là đơn vị "nòng cốt-dẫn dắt-tiên phong" trong ngành hoá chất; mở rộng hợp tác quốc tế để vươn ra thị trường thế giới; thực hiện có hiệu quả dự án muối mỏ kali tại Lào.

Tại Petrolimex trong 10 năm gần đây, sản lượng sản xuất tăng bình quân 5%/năm, tăng trưởng doanh thu bình quân 10%/năm, lợi nhuận bình quân đạt trên 4.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân đạt gần 36.000 tỷ đồng/năm…

Phó Thủ tướng đề nghị Petrolimex quyết tâm phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao không chỉ ở tầm quốc gia mà cả ở tầm khu vực và toàn cầu; tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt trong lĩnh vực xăng dầu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tập đoàn không ngừng mở rộng thị phần nội địa, đa dạng hoá nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường đầu ra, đưa thương hiệu Petrolimex vươn ra quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.