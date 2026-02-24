Sau gần 5 tháng khởi công, 'siêu cầu' vượt sông Hồng hơn 15.000 tỷ đồng nối phố cổ với Long Biên đang có tiến độ ra sao?

Dù mới khởi công ngày 9/10/2025 nhân dịp chào mừng 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô và bắt đầu thi công từ ngày 19/12/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang sông Hồng đã dần lộ diện hình hài.

Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu cho biết đã bố trí mỗi đơn vị 2 mũi thi công các trụ cầu chính dưới sông Hồng. Hàng trăm kỹ sư, thợ vận hành và cán bộ, công nhân làm việc liên tục xuyên Tết. Cả công trình hiện chỉ còn trụ T1 bên phía quận Hoàn Kiếm (cũ) chưa thi công được do vướng mặt bằng. Các trụ còn lại đều đảm bảo tiến độ.

Ông Phạm Văn Nam, chỉ huy trưởng nhà thầu Đạt Phương, đơn vị đang thi công 2 trụ giữa sông T5-T6, cho biết tiến độ chậm nhất 30/5 phải hoàn thành để tránh mùa lũ nước lên.

Ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) cho biết, hiện phần cầu chính đã được bàn giao. Từ trụ TC2 – TC7 đã khoan xong cọc, đạt khối lượng 114/128 cái cọc.

"Phía Long Biên đã giải phóng mặt bằng 7,6/27 ha nhưng phía Hoàn Kiếm vẫn chưa có mặt bằng. Chúng tôi mong muốn nhận bàn giao mặt bằng trước 31/3 để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn trong năm 2027”, ông Thùy chia sẻ.

Sức ép về tiến độ rất lớn cộng với những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và nhiều vấn đề phát sinh khác song Ban quản lý dự án đã tập trung cao độ, làm việc không kể ngày nghỉ để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với không khí thi công khẩn trương, đồng bộ. (Ảnh: SunGroup)

Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Trần Hưng Đạo vào giữa năm 2027

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,2km, tổng số vốn đầu tư khoảng trên 15.000 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điểm cuối dự án đầu tư kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề, thành phố Hà Nội; chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, chiều dài mỗi nhịp 145m; kết cấu vòm thép có biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến bao gồm 3 nút giao: Nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng và Cổ Linh; nút giao với đường Nguyễn Sơn được thiết kế kết nối êm thuận với đường hiện trạng và phù hợp với quy hoạch. Đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị; Bố trí cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc, an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía đông và đông bắc Thủ đô, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phân luồng, giảm áp lực giao thông trong nội thị, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước, kết nối giữa các đường trục chính dọc theo 2 bờ sông Hồng; hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là bảo đảm tăng trưởng trên 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tiếp theo; khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, của Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong bảy cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025, góp phần phân bổ lại mật độ dân cư hai bên bờ sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm và giảm tải cho các cầu hiện hữu. Theo yêu cầu đề ra, toàn bộ 7 cây cầu vượt sông Hồng phải hoàn thành trong quý II/2027, trước khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2027).