Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng lập tức phong tỏa tài khoản của người dùng trong trường hợp sau

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Theo quy định hiện hành, phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế được cơ quan thuế áp dụng đối với người nộp thuế không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Biện pháp này được thực hiện thông qua các tài khoản mở tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng khác.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp bị cưỡng chế, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với người nộp thuế trong trường hợp sau:

- Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế vẫn đang còn tiền thuế nợ mà có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày thì cơ quan thuế có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ lập danh sách người nộp thuế thuộc diện xem xét cưỡng chế, đồng thời rà soát và xác minh thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức chưa có thông tin tài khoản, cơ quan thuế có thể yêu cầu ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng cung cấp dữ liệu liên quan. Với cá nhân, cơ quan thuế cũng có thể xác minh thông tin tài khoản khi cần thiết.

Các thông tin được thu thập bao gồm số tài khoản, nơi mở tài khoản, số dư và các dữ liệu liên quan đến giao dịch nếu phục vụ cho công tác cưỡng chế nợ thuế.﻿

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định cưỡng chế và gửi tới người nộp thuế cùng các ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản.﻿

Trường hợp người nộp thuế có nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, cơ quan thuế có thể yêu cầu trích tiền từ một hoặc nhiều tài khoản, đồng thời phong tỏa các tài khoản còn lại nếu cần thiết. Số tiền bị phong tỏa tương ứng với số tiền thuế đang bị cưỡng chế. ﻿

Quyết định cưỡng chế sẽ được chấm dứt khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, khi ngân hàng đã trích đủ số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước hoặc khi cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn, miễn tiền chậm nộp hay quyết định khác làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. ﻿

Nếu sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà khoản nợ thuế vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, cơ quan thuế có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định pháp luật. ﻿