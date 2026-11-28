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Ngày 26/11, Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi đã công khai loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, để thu nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Danh sách được tổng hợp như sau:

Tên người nộp thuế Phong toả, trích tiền, từ tài khoản được mở tại Số tài khoản Số tiền bị cưỡng chế Lý do bị cưỡng chế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinh Dung Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Kon Tum ****8888 454.398.807 đồng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinh Dung có số tiền Thuế, tiền chậm nộp quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ Công ty TNHH Thuận Phát Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ****0665 83.360.706 đồng Công ty TNHH Thuận Phát có số tiền thuế quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ. Công ty TNHH Thuận Phát Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam ****6036 83.360.706 đồng Công ty TNHH Thuận Phát có số tiền thuế quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ. Công ty TNHH Thuận Phát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc ****3085 83.360.706 đồng Công ty TNHH Thuận Phát có số tiền thuế quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ. Công ty TNHH một thành viên Thái Đạt Hòa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ****2641 22.718.880 đồng Công ty TNHH một thành viên Thái Đạt Hòa có số tiền thuế được gia hạn đã quá thời hạn nộp. Công ty TNHH một thành viên Thái Đạt Hòa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc ****3838 22.718.880 đồng Công ty TNHH một thành viên Thái Đạt Hòa có số tiền thuế được gia hạn đã quá thời hạn nộp. Công ty TNHH Thuận Phát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ****5769 83.360.706 đồng Công ty TNHH Thuận Phát có số tiền thuế quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ. Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ An Thịnh Phát Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Kon Tum ****4666 968.952.967 đồng Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ An Thịnh Phát có số tiền Thuế, tiền chậm nộp quá hạn nộp theo thông báo tiền thuế nợ.

Tại các Quyết định, Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan Thuế yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định.

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu, thông báo bằng phương thức điện tử đến cơ quan quản lý thuế về số dư tài khoản sau khi phong tỏa.

Các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại KBNN khu vực XV - Phòng giao dịch số 26.

Trường hợp số tiền nêu trên tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ hơn số tiền ghi trên Quyết định cưỡng chế, ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Các ngân hàng tiếp tục theo dõi, trích chuyển số tiền phát sinh có trên tài khoản của của doanh nghiệp, hợp tác xã cho đến khi đủ số tiền thuế nợ trên quyết định cưỡng chế.

Trước khi thực hiện trích tiền theo quyết định cưỡng chế, ngân hàng phải thông báo cho Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi bằng phương thức điện tử qua hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cơ quan thuế sẽ cập nhật dữ liệu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/ chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngay khi có sự thay đổi về số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Ngân hàng có trách nhiệm tra cứu dữ liệu về số tiền thuế nợ còn phải thực hiện cưỡng chế tại hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi thực hiện trích tiền.

Cách kiểm tra Quyết định cưỡng chế nợ thuế ngay tại nhà

﻿Người nộp thuế trên cả nước có thể tự kiểm tra Quyết định cưỡng chế nợ thuế ngay tại nhà, thông qua Trang thông tin điện tử của Cục Thuế theo các bước sau đây:﻿

Ảnh màn hình kết quả tra cứu

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử cục Cục Thuế tại đường dẫn: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Bước 2: ﻿Chọn Dịch vụ công

Bước 3: Chọn mục Công khai cưỡng chế nợ thuế﻿

Bước 4: Tại cửa sổ tra cứu, người nộp thuế nhập chính xác thông tin theo yêu cầu của hệ thống và điền mã xác nhận

Bước 5: Nhấn Tìm kiếm﻿

Tại đây, hệ thống sẽ trả kết quả về Quyết định cưỡng chế nợ thuế, bao gồm các thông tin: mã số thuế, tên người nộp thuế, số Quyết định cưỡng chế, ngày ban hành, cơ quan Thuế, số tiền, biện pháp cưỡng chế, hiệu lực và trạng thái Quyết định cưỡng chế.