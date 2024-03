Có thêm nhiều dịch vụ y tế mới, cư dân Ocean City an tâm “sống khỏe” trọn đời

Việc thăng hạng chất lượng cuộc sống bằng các "lá chắn" y tế càng cho thấy Ocean City là "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh".

Thêm "lá chắn" giúp bảo vệ sức khỏe cư dân

Vợ mang bầu đứa con đầu lòng, anh Trần Tuấn (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng thúc đẩy nhanh hơn kế hoạch tìm nơi an cư mới cho cả gia đình. Giữa một "biển" thông tin được chào mời, sau khi nâng lên, đặt xuống nhiều phương án, cuối cùng, nơi an cư được anh lựa chọn là Ocean City.

"Tiêu chí chọn nhà của tôi gói gọn trong 2 chữ: An toàn – cả về không gian sống và các dịch vụ y tế đi cùng. Tôi muốn bà xã sẽ được chăm sóc sức khỏe với chế độ, điều kiện tốt nhất và đứa trẻ sau này ra đời cũng vậy", anh Tuấn cho biết.

Lựa chọn an cư tại Ocean City không chỉ bởi không gian sống riêng tư và hệ thống an ninh an toàn vượt trội, vợ chồng anh Tuấn còn bị thuyết phục hoàn toàn khi có sự hiện diện của các dịch vụ y tế Vinmec, được triển khai từ nhà ra tới viện. Đáng nói, đây đều là những tiện ích đẳng cấp, chất lượng và cập nhật xu hướng chăm sóc sức khỏe mới nhất của thế giới.

Theo đó, các gia đình có bà bầu như nhà anh Tuấn có thể dễ dàng đăng ký gói dịch vụ "Y tế tận nhà" để được chăm sóc 24/7. Chỉ cần một cuộc gọi tới hệ thống hotline, cư dân sẽ được bác sĩ hoặc điều dưỡng của bệnh viện Vinmec đến tận nhà khám bệnh, kê đơn hay gọi sơ, cấp cứu nhanh chóng, kịp thời, không để lỡ "thời gian vàng" trong xử lý các vấn đề.

Thấu hiểu những khó khăn của gia đình có trẻ nhỏ, Dịch vụ mẹ sau sinh và bé có thể giúp sản phụ thông tắc tia sữa, tắm cho trẻ sơ sinh kết hợp giáo dục sớm, chăm sóc trẻ ốm... Cùng với đó là các gói Dịch vụ Chăm sóc người cao tuổi (chức nặng vận động, dinh dưỡng, nhu cầu cơ bản) và Chăm sóc hậu phẫu (chăm sóc vết khâu, vết mổ, thay băng, cắt chỉ, quản lý dùng thuốc)… do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực hiện.

Bên cạnh dịch vụ "Y tế tận nhà", cư dân Ocean City cũng có thể tham gia dịch vụ VinCare PRIMÉ, đặc quyền chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là tiện ích y tế cao cấp bởi có thể đảm bảo tính an toàn bảo mật, riêng tư và có thể theo dõi, quản lý sức khỏe của mỗi cá nhân một cách sát sao nhất.

Khi tham gia dịch vụ, mỗi cư dân sẽ được chăm sóc chuyên biệt 24/7 bởi một bác sĩ riêng và một điều phối viên trong khu vực thăm khám biệt lập. Các y bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cho mỗi cá nhân, các yếu tố nguy cơ và chủ động dự phòng để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Sự bổ sung của các dịch vụ cao cấp này vào hệ tiện ích y tế tại Ocean City sẽ giúp nhiều gia đình yên tâm an cư khi sức khỏe được bảo vệ "đa lớp" với chất lượng cao nhất.

Bệnh viện an dưỡng "5 sao" nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân

Ngoài các dịch vụ mới được triển khai, cư dân Ocean City sẽ có thêm nhiều địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín đang được Vinmec mở mới tại các khu đô thị. Tại "thành phố đáng sống" này có sự hiện diện của cả một "đội quân" những người mặc áo blouse trắng, đi kèm sự đầu tư về trang thiết bị, công nghệ khám chữa bệnh.

Ở Vinhomes Ocean Park 1, để đáp ứng nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của cộng đồng cư dân, Vinmec sẽ phát triển mô hình phòng khám đa khoa cơ bản, với 2 phòng khám nội, 1 phòng khám nhi kết hợp tai mũi họng, 1 phòng đánh giá ban đầu, 1 phòng lấy máu và làm xét nghiệm test nhanh; 1 phòng cấp cứu và thủ thuật, 1 phòng lưu, 1 phòng siêu âm…

Ở Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là mô hình phòng khám đa khoa nâng cao. Ngoài các dịch vụ như ở phòng khám cơ bản, phòng khám nâng cao sẽ có thêm các dịch vụ: xét nghiệm cơ bản hóa sinh, huyết học; khám sức khỏe tổng quát, với chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, khám phụ khoa, khám nội chung; 2 phòng sội soi, 1 phòng nội soi tiêu hóa, 1 phòng khám gây mê và đầy đủ dịch vụ chẩn đoán hình ảnh với siêu âm, điện tim, chụp X-Quang, mammo và CT, MRI…

Vinmec Medical Resort - bệnh viện an dưỡng siêu sang tiên phong tại Việt Nam hoàn thiện chất lượng sống cao cấp của cư dân Ocean City.

Đặc biệt, mảnh ghép giúp hoàn chỉnh hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ocean City chính là Vinmec Medical Resort - bệnh viện an dưỡng siêu sang tiên phong tại Việt Nam dự kiến vận hành vào năm 2025 tại Vinhomes Ocean Park 2.

Trên quy mô 36.000 m2, Vinmec Medical Resort sẽ gồm một tòa bệnh viện 5 tầng và 18 căn biệt thự đơn lập, nằm xen kẽ trong cảnh quan hồ nước sinh thái. Trong đó, tòa bệnh viện dự kiến có 50 phòng khám bệnh, 130 giường bệnh nội trú, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản thuộc 13 chuyên khoa, từ Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Nhi, Sản, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm...

Đáng chú ý hơn cả là sự hiện diện của 18 biệt thự đơn lập cũng là 18 "biệt thự Tổng thống" với đầy đủ chức năng khám chữa bệnh, phẫu thuật, an dưỡng. Mỗi biệt thự phục vụ một bệnh nhân, có hai tầng gồm phòng nghỉ cho bệnh nhân, phòng ăn, phòng khách, phòng cho người nhà, phòng cho nhân viên y tế trực, trị liệu với tiện nghi cao cấp dành cho bệnh nhân điều trị nội trú. Từ năm 2025, bên cạnh Vinmec Medical Resort, phòng khám Vinmec dành riêng cho người Hàn Quốc Korean Medical Center cũng sẽ đi vào vận hành.

Không phải ngẫu nhiên mà New York Times gọi Ocean City là "Tiên phong khai mở bất động sản xanh tích hợp ngành công nghiệp chữa lành"; hay Straits Times - Nhật báo hàng đầu Singapore thì ví đây là "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh". Có thể nói, một "đô thị đáng sống" phải là nơi cộng đồng dân cư được thừa hưởng các tiện ích vượt trội để có thể "an tâm sống khỏe trọn đời".