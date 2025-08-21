Có tiền tỷ đem mua vàng, người đàn ông “mất ăn mất ngủ” mấy tháng và cái kết

Ngày 21/8, thông tin về giá vàng lại nhận được sự quan tâm lớn của dư luận khi kim loại quý này tiếp tục lập đỉnh mới. Vàng miếng SJC đã lên mức 125,4 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều ngày qua, người dân lại tấp nập xếp hàng ở các cửa hàng vàng lớn để mua vào. Mọi người phải chực chờ, đến từ sớm nhận chỗ, chỉ cần đến muộn là khả năng sẽ khó mua được dù là 1 chỉ.

Đi mua vàng để trả nợ vào những ngày giá lập đỉnh, ông Luận (ở Hà Nội) đến cửa hàng vàng lúc 9 giờ 25 phút sáng ngày 20/8 nhưng nhân viên đã thông báo dừng nhận khách. Đang nợ 3 chỉ vàng, muốn mua về trả nợ nên người đàn ông cố nài nỉ để mua được 1 chỉ. Tuy nhiên, mất 70.000 đồng tiền xe ôm/2 chiều mà ông Luận đành ra về tay không vì nhân viên cửa hàng cho biết họ chỉ làm theo nguyên tắc, dừng nhận khách đến mua vàng cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin trên Thời báo Văn học Nghệ thuật.

Giá vàng SJC lập đỉnh mới, cao nhất từ trước đến nay. (Ảnh: TTXVN)

Đa số những người xếp hàng là đi mua vàng chứ rất ít người bán. Ngược dòng với số đông, anh D. lại mang vàng đi chốt lời. Người đàn ông này bỏ tiền tỷ ra mua vàng từ hồi tháng 4 với giá rất cao là 122 triệu đồng/lượng. Mấy tháng qua, anh D. "mất ăn, mất ngủ". Đến nay, giá vàng lập đỉnh mới, người đàn ông lập tức đem vàng đi bán, cửa hàng mua vào với giá 123,8 triệu đồng/lượng, thu về cả gốc lẫn lãi hơn 7 tỷ đồng.

“May quá, giá lên tôi mới thoát được hàng”, anh D. nói và cho biết anh chỉ chờ có lãi là bán, dùng tiền làm việc khác.

Giá vàng cao nhưng vẫn mua, tin sẽ có lãi

Trong khi đó, dù giá vàng tăng, nhiều người vẫn đi mua vàng dịp này để tích lũy vì nghĩ rằng giá kim loại quý này sẽ còn lên nữa.

Trước đó, bà Vân (ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã rút sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng để đi mua vàng. Vì cửa hàng giới hạn chỉ bán mỗi người 1 chỉ nên bà nhờ cả người nhà đến lấy số giúp. Người phụ nữ bày tỏ sự tiếc nuối vì không mua vàng từ sớm hơn mấy hôm thì đã tiết kiệm được ít tiền.

Người dân nhộn nhịp xếp hàng mua vàng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Chị Mai (một nhà đầu tư có kinh nghiệm) cũng thường xuyên xếp hàng mua vàng để tích lũy. So với việc gửi tiết kiệm thì mua vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn với chị.

Người phụ nữ này không mua được số lượng lớn, nhưng mỗi lần tích góp được 1-2 chỉ cũng giúp chị sở hữu số vàng khá lớn. Từ đầu năm đến nay, chị Mai đã có khoản lãi đáng kể nhờ mua vàng.

“Giá vàng lên cao thì có lo, nhưng tôi tin sẽ còn lên nữa”, chị Mai nói với báo VietNamNet. Đồng thời, chị dự đoán giá vàng có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm nên hiện tại mua vào sẽ vẫn có lãi.

Giá vàng hôm nay.

16h chiều ngày 21/8, giá vàng miếng SJC hiện ở mức: 124.400.000 - 125.400.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là: 11.750.000 - 12.050.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Doji thấp hơn một chút, niêm yết ở mức: 11.730.000 - 12.030.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).