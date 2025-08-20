Năm 27 tuổi phải mua được nhà: Lý do khiến “thế hệ cợt nhả” kiếm hơn 20 triệu/tháng dù chưa ra trường, tiết kiệm tối đa, mua vàng đều tay

Khác với nhiều thế hệ trước đây thường chỉ bắt đầu nghĩ tới việc mua nhà sau khi đã ra trường và đi làm ổn định vài năm, thế hệ GenZ ngày nay lại có cách tính toán khác hẳn. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nhiều bạn trẻ đã sớm đặt ra mục tiêu tài chính dài hạn, trong đó "mua nhà" là ưu tiên số một. Với thu nhập đáng nể ngay từ thời sinh viên cùng khả năng quản lý chi tiêu chặt chẽ, GenZ cho thấy họ hoàn toàn có thể biến ước mơ "an cư" thành hiện thực trước tuổi 30.

Kiếm hơn 20 triệu/tháng từ thời sinh viên

Nếu trước đây hình ảnh một sinh viên đi làm thêm thường gắn liền với việc phục vụ quán cà phê, gia sư hoặc chạy bàn nhà hàng với mức lương chỉ vài triệu đồng/tháng, thì giờ đây GenZ lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Không ít bạn trẻ mới 20-22 tuổi đã có thể kiếm trên 20 triệu đồng mỗi tháng nhờ tận dụng lợi thế công nghệ, kỹ năng và sự nhạy bén với thị trường việc làm tự do.

Minh Anh (22 tuổi, Hà Nội), sinh viên năm cuối ngành Thiết kế đồ họa, là một ví dụ điển hình. Ngay từ năm 2 Đại học, cô đã bắt đầu nhận dự án thiết kế logo, ấn phẩm truyền thông trên các nền tảng freelancer. Ban đầu, mức thu nhập chỉ vài triệu đồng/tháng, nhưng nhờ tích lũy kinh nghiệm, portfolio ngày càng dày dặn, Minh Anh dần có nhiều khách hàng doanh nghiệp.

"Đến năm 3, mình bắt đầu nhận những dự án lớn hơn, đôi khi là trọn gói thiết kế cho một chiến dịch truyền thông. Trung bình mỗi tháng mình kiếm được khoảng 20 -25 triệu đồng. Có thời điểm cao nhất là 30 triệu đồng khi làm liền lúc 3 dự án thương hiệu", Minh Anh chia sẻ.

Nhưng để có được mức thu nhập ấy, Minh Anh cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Cô hiếm khi đi chơi với bạn bè, hầu hết buổi tối đều dành cho công việc. "Mình xác định rõ là phải chấp nhận vất vả vài năm đầu. Nếu bây giờ chịu khó, 5-7 năm sau mình có thể sở hữu căn nhà của riêng mình thay vì phải ở trọ," cô chia sẻ.

Tại TP.HCM, Quốc Khánh (21 tuổi), sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin, cũng sớm gây ấn tượng với mức thu nhập đáng mơ ước. Khánh hiện làm part-time cho một startup công nghệ với mức lương khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, cậu còn nhận thêm các dự án lập trình web và ứng dụng di động từ khách hàng cá nhân, mỗi tháng kiếm thêm từ 3-7 triệu.

"Mình thường phải làm việc 10-12 tiếng/ngày, nhiều hôm code xuyên đêm. Nhưng được cái mình rất đam mê lập trình, càng làm càng thấy thích. Mỗi tháng kiếm được hơn 20 triệu đồng nên mình thấy xứng đáng với công sức bỏ ra. Quan trọng hơn, mình đã không còn phải xin tiền bố mẹ từ năm 2 Đại học," Khánh kể.

Một trường hợp khác là Thanh Thảo (23 tuổi, Đà Nẵng), sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện. Từ năm nhất, Thảo đã thử sức với vai trò cộng tác viên content cho các agency. Đến năm 4, cô đảm nhận vị trí quản lý nội dung dự án, đồng thời làm KOL review sản phẩm trên mạng xã hội.

"Thu nhập của mình dao động từ 25-30 triệu đồng/tháng. Công việc chính chiếm khoảng 60%, còn lại đến từ kênh TikTok cá nhân. Có tháng, chỉ riêng tiền booking quảng cáo đã đủ để mình trả tiền thuê nhà nguyên căn," Thảo cho hay.

Tiết kiệm sớm để mua nhà

Điểm khác biệt lớn nhất của những bạn trẻ này không chỉ nằm ở thu nhập cao, mà còn ở cách quản lý chi tiêu và kỷ luật tài chính. Họ không tiêu xài hoang phí theo kiểu "kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", mà luôn dành phần lớn thu nhập để tích lũy, với mục tiêu rõ ràng: sớm mua được căn nhà của riêng mình.

Minh Anh cho biết cô đã lên kế hoạch cụ thể cho tương lai: "Mình đặt mục tiêu trong vòng 5 năm sau khi ra trường sẽ tích lũy ít nhất 700 triệu đồng để làm khoản trả trước mua nhà chung cư".

Để hiện thực hóa mục tiêu, Minh Anh phân bổ thu nhập rất chặt chẽ. Mỗi tháng, cô dành khoảng 7 triệu cho chi tiêu cá nhân (tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và một ít giải trí). Phần lớn còn lại, tức khoảng 15-18 triệu đồng, được chia vào ba kênh: gửi tiết kiệm ngân hàng (50%), mua vàng tích trữ (30%) và đầu tư chứng chỉ quỹ (20%).

"Thật ra mình cũng rất thích đi du lịch, shopping, nhưng nghĩ tới mục tiêu dài hạn là có nhà trước tuổi 30, mình phải tự nhắc nhở mình hạn chế. Mỗi lần chi tiền cho một món đồ không cần thiết, mình lại nghĩ: số tiền này có thể góp phần đưa mình gần hơn với căn hộ mơ ước, " Minh Anh chia sẻ.

Còn với Khánh, tiết kiệm là nguyên tắc không thể phá vỡ. "Mình luôn coi khoản tiết kiệm là không thể đụng tới. Dù có cần tiền đi chơi hay mua đồ công nghệ, mình cũng không lấy từ đó. Nếu có thiếu thì mình cố gắng kiếm thêm việc chứ nhất định không xài đến tiền tiết kiệm," Khánh nói.

Hiện tại, Khánh chia thu nhập theo tỉ lệ: 30% cho chi tiêu cá nhân (khoảng 6 triệu đồng), 20% gửi tiết kiệm ngân hàng và 50% mua vàng. Nhờ duy trì kỷ luật trong gần 2 năm, anh đã có khoản tích lũy hơn 150 triệu đồng - một con số không hề nhỏ đối với một sinh viên.

"Mình đặt mục tiêu đến 27 tuổi phải có đủ tiền đặt cọc mua căn hộ là khoảng 1,5 tỷ đồng. Nghe thì xa vời, nhưng mình tin là làm được vì cứ đều đặn tích lũy mỗi tháng, cộng thêm thu nhập tăng dần theo kinh nghiệm thì con số này hoàn toàn khả thi," Khánh tự tin.

Khác với Minh Anh và Khánh, Thảo lại có cách tiếp cận thực tế hơn. "Mình không đặt mục tiêu phải mua nhà sang trọng hay ở trung tâm. Chỉ cần một căn hộ tầm 2 tỷ là đủ an cư rồi. Nếu có thêm thu nhập, sau này mình có thể nâng cấp. Quan trọng nhất là có nơi gọi là nhà của riêng mình."

Mỗi tháng, Thảo dành khoảng 10 triệu đồng cho chi phí sinh hoạt (bao gồm cả tiền thuê nhà nguyên căn đang ở cùng bạn bè). Số còn lại, cô gửi tiết kiệm online và một phần nhỏ đầu tư chứng khoán. "Mình không liều lĩnh đầu tư cổ phiếu quá nhiều vì rủi ro cao. Nhưng có khoản đầu tư thì tiền sẽ sinh sôi nhanh hơn gửi ngân hàng. Sau 4 năm đi học và đi làm thêm, mình đã có hơn 200 triệu đồng, " Thảo cho biết.