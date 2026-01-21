Coi chừng mất Tết vì hát karaoke tại nhà: Mức phạt cao nhất năm 2026 lên tới 160 triệu đồng
Nhiều người dân vẫn chưa biết rằng theo quy định mới nhất, việc hát karaoke quá đà gây ồn ào có thể bị xử phạt hành chính với số tiền cực lớn, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng.
Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình với những buổi tiệc tùng và ca hát rộn ràng, nhưng đây cũng là thời điểm dễ xảy ra mâu thuẫn láng giềng nhất vì tiếng ồn. Thực tế cho thấy nhiều người vẫn lầm tưởng ngày Tết là dịp được "xả láng", nhưng pháp luật về bảo vệ môi trường không có ngoại lệ cho ngày lễ. Chỉ cần có phản ánh từ người dân hoặc cơ quan chức năng ghi nhận vi phạm, việc xử phạt là hoàn toàn có cơ sở.
Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật sẽ chịu các mức phạt nghiêm khắc tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể, nếu mức ồn vượt chuẩn từ 40 dBA trở lên, cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt kịch khung dao động từ 140 triệu đến 160 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là mức phạt dành cho cá nhân, nếu đối tượng vi phạm là tổ chức, con số này sẽ nhân đôi.
Mức xử phạt Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:
Điều 22. Vi phạm các quy định về tiếng ồn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.
9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.
10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.
Để tránh "mất tiền oan" trong dịp đầu năm, các gia đình cần đặc biệt lưu ý đến "ngưỡng an toàn" được quy định tại Thông tư 01/2025/TT-BNNMT vừa được áp dụng. Tại các khu vực dân cư, nhà ở riêng lẻ hoặc chung cư (được xếp vào Khu vực B), giới hạn tiếng ồn cho phép ngày càng thắt chặt theo khung giờ: Ban ngày (06h00 - 18h00) là 55 dBA, buổi tối (18h00 - 22h00) là 50 dBA và đặc biệt khung giờ đêm (22h00 - 06h00 sáng hôm sau) mức ồn tối đa chỉ là 45 dBA. Việc sử dụng loa kéo công suất lớn trong không gian hẹp rất dễ khiến âm thanh vượt qua các ngưỡng này.
Bên cạnh đó, nếu bạn là nạn nhân của những buổi "liveshow" bất đắc dĩ từ hàng xóm, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp. Theo Điều 54 và Điều 55 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã và Công an xã. Do đó, người dân có thể báo tin trực tiếp cho Công an xã hoặc UBND nơi gần nhất để được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo trật tự và không gian yên tĩnh cho kỳ nghỉ Tết.
